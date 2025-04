La avenida de Portugal, en Cáceres, denuncia su abandono y pide mejoras urgentes

La avenida de Portugal, en pleno centro de Cáceres, lanza un SOS. Y lo hace a través de su nueva asociación, que agrupa a residentes ... y negocios de la zona.

El colectivo denuncia el abandono de la vía y urge mejoras. La situación, según relata su presidente, Ángel Pedro Reviriego, se ha agravado durante el verano, momento en el que varios indigentes han hecho del centro comercial El Descubrimiento, situado en la misma calle, un lugar habitual en el que estar. Los residentes se encuentran colchones y litronas a las puertas con asiduidad.

«Estamos abandonados. Hay mucha desidia en esta zona», ilustra Reviriego. El colectivo, que fue inscrito en el registro oficial de la Junta de Extremadura el pasado 15 de abril, representa también a los empresarios y residentes de vías adyacentes como la calle San Vicente de Paul. En la actualidad, cuenta con 70 socios y aspira a seguir sumando adhesiones.

La asociación, según recuerda su presidente, mantuvo una primera reunión en junio con el equipo de Gobierno para presentarse y plantearle sus reivindicaciones. A ese encuentro asistió el alcalde, Rafael Mateos, y el concejal de Obras, Víctor Bazo.

Los vecinos presentaron una hoja de ruta de «propuestas urgentes» para llevar a cabo durante este 2024. En primer lugar, reclamaban la creación de un paso de peatones a la altura de la confluencia de la avenida de Portugal con la calle San Vicente de Paul. Demandaban, además, la poda de la arboleda y el acondicionamiento de los alcorques, muchos de ellos rotos.

También querían una mejora de la iluminación artificial o un incremento de las farolas existentes. Dentro de este capítulo, reclamaban además la colocación de luces de Navidad, ya que hasta ahora la avenida carece de decoración ornamental en estas fechas.

Y, en último lugar, pedían la pavimentación, adecentamiento y asfaltado de la avenida de Portugal «al mismo tiempo que se solicita la creación de una comisión o grupo de trabajo con los técnicos y responsables designados por el Ayuntamiento al objeto de realizar un proyecto de la remodelación para la ampliación de los acerados y la posible peatonalización de la zona», proponían en el escrito entregado por integrantes de la asociación durante su visita al Consistorio.

El presidente del colectivo, exdirectivo bancario que ejerce en la actualidad la abogacía, lamenta que tres meses después no se haya hecho absolutamente nada.

Sin respuesta

«Quince días después de esa reunión empecé a contactar con el coordinador de las concejalías. Y me comentaron que estaban muy liados, pero que mandarían un técnico. Y no ha venido nadie. Durante este mes de septiembre he enviado ya tres o cuatro correos y nadie me contesta. El plan era hacer alguna mejora antes de fin de año y estamos casi a finales de septiembre. Nos sentimos abandonados», relata el presidente. La junta directiva de la asociación está formada por el también abogado David Cascón (ocupa la vicepresidencia) y el arquitecto Javier Sánchez (en el cargo de secretario).

«La situación se ha agravado en agosto con la presencia de indigentes. No están todos los días. Pero sí aparecen de manera intermitente. Durante todo el mes de agosto han pernoctado en las puertas de acceso al Descubrimiento, tanto en la parte de arriba (por la avenida de Alemania), como en la parte de abajo (por la avenida de Portugal). Duermen e, incluso, hacen sus necesidades ahí. Generan suciedad y enfrentamiento con los vecinos», zanja el presidente de la asociación de la avenida de Portugal.

En enero de 2015 el Ayuntamiento anunció una reforma para esta vía, situada en las inmediaciones de la plaza de América (Cruz de los Caídos). Iba orientada, principalmente, a dar más anchuras a las aceras. Se reservó una partida de 150.000 euros para esta medida, pero no se llegó a ejecutar.