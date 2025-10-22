La avenida de la Constitución se cierra al tráfico desde hoy hasta el 4 de noviembre

La avenida de la Constitución de Cáceres se cierra al tráfico rodado desde este miércoles 22 de octubre hasta el próximo 4 de noviembre, ... con motivo de las obras de renovación de la red de abastecimiento que llevan varios meses ejecutándose en distintas zonas de la ciudad.

Las restricciones en la circulación afectarán desde la rotonda de la calle Río Tíber hasta la siguiente rotonda de la avenida de la Constitución, en sentido salida de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento este lunes por medio de una nota de prensa.

Por este motivo, la vía alternativa de circulación que se ha establecido será por la calle Río Tíber, la calle Ródano y se girará a la izquierda hacia el acceso al centro de educación especial PROA para llegar a la rotonda de salida hacia la carretera de Badajoz.

Una exposición de cómic, otra de arte y una mesa redonda en torno a las víctimas de los conflictos del siglo XX configuran la programación cultural hoy miércoles en el complejo San Francisco de Cáceres, como preámbulo a la entrega mañana del II Premio Conchita Viera, que organiza el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres.

Las dos exposiciones se inauguran a las 18.30 horas. La mesa redonda ‘Políticas públicas sobre víctimas del terrorismo’ será a las 19.00 horas y en ella se reflexionará sobre la Memoria Histórica y las víctimas de terrorismo y conflictos a lo largo del siglo pasado.

Una de las exposiciones gira en torno al impactante cuadro de Martí Bas titulado ‘Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz’, cuya reproducción, junto a paneles explicativos, podrá contemplarse hasta el 10 de noviembre. La otra muestra es ‘Historietas e Historia’ repasa cómo el cómic ha reflejado la memoria de las víctimas de los conflictos del siglo XX.