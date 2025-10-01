La avenida Antonio Hurtado de Cáceres contará con 32 nuevos árboles

Redacción CÁCERES. Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado los trabajos para la plantación de 32 árboles en la avenida Antonio Hurtado, una importante vía del centro de la ciudad que no cuenta con ningún tipo de vegetación. Esta semana se ha procedido a la construcción de los alcorques, que serán plantados a ambos lados de la calle.

Con estos 32 nuevos árboles se consiguen dos objetivos, ya que por un lado, se contribuye a embellecer esta vía, y por otro, se consigue la tan ansiada sombra para el tránsito peatonal.

Las obras de construcción de los alcorques durarán unas dos semanas, tras lo cual se plantarán los árboles. El coste aproximado es de 30.000 euros.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y el de Servicios Públicos, Pedro Muriel, visitaronlas obras de construcción, con los que se avanzará en la «renaturalización» de la ciudad.

«Desde el equipo de Gobierno seguimos trabando en convertir la ciudad en un espacio más agradable y sostenible», explicó Bazo, quien añadió que Antonio Hurtado es una de las principales arterias de la ciudad que no tiene apenas vegetación y «por la que es difícil transitar en las épocas de temperaturas más elevadas».