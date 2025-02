Avelina cierra su quiosco de flores en Cáceres tras 42 años

Manuel M. Núñez Cáceres Domingo, 12 de diciembre 2021, 07:52 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

«No me echan, ni me desahucian. Me voy yo. Estoy cansada tras tanto tiempo». La voz de Avelina Sánchez Vinagre suena como un torrente, lejos de ese cansancio que ella proclama y de los 71 años que cumplirá el próximo julio. Avelina, la de las flores, como la conoce todo el mundo en Cáceres, baja la persiana. Este sábado ha sido el último en el que sus clientes han podido acudir a verla al quiosco del parque de Gloria Fuertes.

Se pone fin así a 42 años de historia que arrancaron primero frente a la puerta de Correos, hasta que se trasladó a su actual ubicación. «En enero se cumplen 17 años de eso», rememora mientras repasa desencuentros y conflictos, alguno de los cuales la llevó a encadenarse para evitar que la moviesen de sitio. «Vino el jefe de la Policía Local, César; y hasta el gobernador. Lo mío ha sido una batalla constante. Estoy agotada. Ha sido la lucha de David contra Goliat y ya se sabía quién iba a ganar», reseña.

Avelina admite que tenía el requerimiento del Consistorio para abandonar su quiosco. La licencia municipal fue declarada ilegal por los tribunales y debía ser legalizado en el actual Plan de Urbanismo (PGM) para evitar su derribo. Se trata de un local de 34 metros cuadrados por el que han venido pasando cada día los cacereños en busca de un ramo para el familiar fallecido, la madre que cumple años o la pareja en el aniversario.

«Lo único que he hecho ha sido trabajar. Tenía mi hijo siete años y con la discapacidad nos estábamos gastando un dineral en psicólogos así que decidí abrir el quiosco para vender flores a través de unos señores que conocí cuando trabajaba en el hotel Alcántara», relata.

Desalojo

Sin embargo, el desalojo pesaba sobre el puesto en cumplimiento de sentencias judiciales de hace más de una década. En 2014 se anunció ya que el Ayuntamiento no lo derribaría sino que lo utilizaría para otros fines, de carácter cultural, social o turístico, una idea en la que se avanzó posteriormente. En 2018, el juez dio un plazo de cinco meses para dejar el espacio libre. Ese fallo fue posteriormente ratificado por el TSJ.

«Lucharé hasta el final», decía entonces Avelina, dispuesta a alargar el contencioso si el Ayuntamiento no la compensaba. «Defiendo mis derechos y los de mi hijo», insistía.

Ayer, tras colgar a mediodía el cartel con el cierre definitivo y dar las gracias a sus amigos y clientes, confesaba que se iba por ese cansancio en la lucha, dispuesta a jubilarse, al fin, pero que nadie la había echado. «Nunca he sido ilegal», repite una y otra vez.

Dejó el caso en manos de sus abogados y aunque no da cifras revela que ha llegado a un acuerdo económico con el Consistorio. «Me dan una indemnización, aunque no es ni lo que yo pedía ni lo que merezco», resume sin aportar más detalles.

«No tengo ganas de luchar», se despide la vendedora de flores. Su imagen con el vestido y el nombre de su quiosco grabado en la solapa se echará de menos en el parque.