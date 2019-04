Avalancha de solicitudes para la primera visita a la cueva de Maltravieso Los visitantes a Maltravieso llevarán buzos protectores como los de técnicos de la imagen. :: hoy La web del Museo de Cáceres recibió ayer más de 600 peticiones para conseguir una de las cuatro plazas disponibles para entrar este sábado CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 3 abril 2019, 08:30

Eran las ocho y dieciséis de la mañana cuando un puñado de aspirantes a visitar la cueva de Maltravieso conseguían adelantarse en el proceso informático y se hacían con las cuatro primeras plazas que permitirán ver al natural las pinturas rupestres más antiguas del mundo. La primera cita será este sábado dái 6 a las 10,30 horas. El furor por adentrarse en el pasado hizo que en los primeros cinco minutos tras activarse el enlace en la página web del Museo de Cáceres se inscribieran un centenar de personas. Y el torrente fue imparable. Por la tarde eran ya más de 600.

Las cifras hablan del interés en formar parte del proyecto experimental que pretende, durante 12 meses, comprobar la reacción de la cueva a las visitas. Una docena de visitantes semanales (cuatro los sábados y ocho los martes en horario de mañana y tarde) podrán internarse acompañados de guías de la consejería de Cultura por los casi 130 metros de cavidad. No llegarán al final, porque es la zona más impracticable.

Juan Valadés, director del Museo de Cáceres, recuerda que no se va a hacer lista de espera, es decir, que los nombres inscritos no tendrán prioridad para la siguiente visita, la del próximo martes. Para ese día las inscripciones deberán hacerse mañana jueves a partir también de las 8,15 de la mañana. Valadés pedía calma. «No hace falta entrar el primer día, la gente tiene que tener un poquito de paciencia, yo creo que en un par de semanas la cosa se va a normalizar». La parte más confusa del proceso es que, a pesar de que en la web se avisa de que las plazas están cubiertas, uno puede rellenar el formulario, porque continúa disponible durante 48 horas. Solamente a las personas que lograron la plaza se les envío un mail de vuelta para que confirmasen su interés en la visita.

Valadés señaló que las inscripciones se hacen de manera individual, una por persona y de forma nominal. No pueden entrar menores de 16 años, ya que no es un entorno apto para niños. Tampoco podrán disfrutar de esta visita las personas que tengan impedimentos físicos de relevancia. El acceso es totalmente gratuito. El próximo sábado se prevé lluvioso, pero esta circunstancia no afectará a la actividad.

Además de los datos personales hay que precisar los motivos por los cuales se quiere visitar este entorno. Los cuatro primeros visitantes de Maltravieso son de Cáceres. En cuanto a los motivos que han alegado las personas que han formalizado la inscripción hay un poco de todo, tal y como explica Valadés. «Había gente del barrio, vecinos que recordaban que sus abuelos habían entrado, historiadores, estudiantes..., nos gustaría poder atender a todas estas personas», reconoce.

Tal y como explicó la consejera de Cultura Leire Iglesias el pasado miércoles, cuando se anunció la apertura de la cueva al público, los visitantes tendrán que desinfectarse antes de acceder y enfundarse en un buzo especial y cascos que ya se han adquirido. Se van a poder ver prácticamente todas las manos impresas en las paredes de esta cueva, excepto en las que están situadas en la parte final de la misma.

Esta fórmula restringida para las visitas ha sido una medida totalmente novedosa en esta cueva. Desde su descubrimiento en 1951 hasta mediados de los años 90 no había un control exhaustivo del acceso a esta cavidad, y entró mucha gente, sin límite. Desde el año 2000 y hasta 2008 se llevaron a cabo las campañas arqueológicas del grupo Primeros Pobladores, codirigido por Eudald Carbonell y Antoni Canals. El cierre a la investigación estuvo motivado precisamente por los niveles de contaminación que ponían en riesgo las pinturas.

La publicación en la revista Science de un estudio que data en 20.000 años más de los establecidos las pinturas de Maltravieso el año pasado fue toda una revolución. La prueba del Uranio-Torio cifró en 66.700 años su antigüedad.

Actualización

El hallazgo obligó a actualizar los paneles del centro de interpretación, que ha experimentado otras mejoras, como el acceso a la réplica de la cueva y una renovación de los audiovisuales. La estabilización de los niveles de contaminación registrados los últimos años hizo decantarse al comité científico que analiza la cueva por la opción de abrirla a las visitas de forma experimental. El debate, según contó la consejera Leire Iglesias el pasado miércoles, fue arduo. Pese a que accederán a la cueva personas ajenas al mundo de la investigación, por ahora las campañas arqueológicas siguen paradas.

La fórmula de las visitas limitadas a grupos pequeños ya se lleva a cabo en otros recintos como la cueva cántabra de Altamira. En febrero de 2014 se reinició el acceso controlado y limitado después de muchos años cerrada. Cinco participantes a la semana acceden a estas cuevas, donde se hallan las célebres pinturas rupestres de animales, antropomórficas y no figurativas. El sistema es por sorteo entre todas las personas que estén visitando el museo entre las 9,30 y 10,30 de ese día.

En ocasiones se suspenden puntualmente las visitas a esta cueva por el aumento de los niveles de anhídrido carbónico en el interior de la cavidad, un proceso natural que se debe a factores climáticos.