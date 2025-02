El TSJ avala expatriar a un peruano condenado por violencia de género que vive en Cáceres

Sergio Lorenzo Cáceres Lunes, 13 de junio 2022, 07:44 Comenta Compartir

Un hombre nacido en Perú que reside en la provincia de Cáceres debe irse de España, al tener antecedentes penales por un delito de violencia de género, además de haber sido condenado por un delito de hurto, y tener antecedentes por otro delito cometido en su país de origen. Según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, «se trata de delitos que revelan una clara peligrosidad para la seguridad e integridad física, reveladores de una conducta potencialmente peligrosa para los intereses públicos, dada la índole de los delitos cometidos».

La Sala de lo Contencioso anula una sentencia del Juzgado Contencioso número 1 de Cáceres, que, a su vez, había anulado la decisión de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres de no autorizar la residencia en España de esta persona. La Administración General del Estado recurrió esa sentencia al considerar que no se habían valorado suficientemente los antecedentes penales que tiene.

La Sala de lo Contencioso indica que este individuo fue encontrado culpable, en su país, de un delito de usurpación agravada (un delito contra el patrimonio). En España ha sido condenado a diez meses de prisión por un delito de hurto, y por un delito de violencia doméstica y de género a una condena de 57 días de trabajos en beneficio de la comunidad, dos años y un día de privación del derecho de tenencia de armas, y un año de prohibición de aproximarse y comunicar con la víctima.

Esta persona ha alegado que a su cargo tiene una familia; pero la Sala señala que una hija nació en 2017 y otra en 2018, pero no fueron reconocidas por él hasta el año 2019, sin acreditar que se haya ocupado de ellas. Hasta el 19 de mayo de 2020 no consta el empadronamiento con las hijas y la madre en un mismo domicilio, y no se inscribe como pareja de hecho hasta el 16 de junio de 2020, unos días antes de ordenarse su expulsión, el 25 de agosto de 2020.

Un caso similar

A finales del año pasado en la provincia de Cáceres ocurrió un hecho similar. La Sala de lo Contencioso del TSJ sentenció que era justa la decisión de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres de expulsar de España, durante tres años, a un extranjero residente en esta provincia, que había sido condenado por diversos delitos de violencia de género y familiar, así como quebrantamiento de condena o medida cautelar.

Su abogada señaló en los tribunales que no debía ser expulsado, ya que no se había demostrado que sea un peligro para el orden o la seguridad pública. Además, su cliente tiene dos hijos menores, con los que dice mantiene muy buena relación, y se perjudicará los intereses de los menores. Insiste, además, en que no se ha valorado su arraigo laboral, al haber cotizado en España cuatro de los siete años que lleva residiendo en este país.

La Sala señaló en ese caso, que no se había demostrado que los hijos fueran españoles y que estuvieran a su cargo. La sentencia decía queechar de España a un extranjero condenado por maltrato, «sirve para preservar un interés público fundamental de la sociedad española, como es el castigo y erradicación de la violencia familiar y de género, protegiendo a mujeres y niños».