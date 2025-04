Auxiliares de enfermería de los hospitales cacereños se concentran para denunciar «falta de personal» El sindicato SAE pide la dimisión de la directora del servicio por no dialogar con los trabajadores e impedir la conciliación familiar

Personal de enfermería del complejo hospitalario cacereño se ha concentrado al mediodía de este jueves a las puertas de los hospitales San Pedro de Alcántara y Universitario en un acto convocado por el Sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfermería (SAE) para protestar por lo que consideran «problemas de falta de personal».

El sindicato ha pedido la dimisión de la directora de enfermería por la «falta de diálogo» con los trabajadores, según su delegada, Ángeles Montero. «Ella es ordena y mando, no dialoga con los trabajadores. No solamente no escucha, sino que parece que se burla», afirma Montero.

La delegada sindical asegura que la junta de personal, en la que están todos los sindicatos representados, ha pedido por unanimidad la dimisión de esta responsable sanitaria que, según la sindicalista, se ha negado a permitir que se implante el turno de 12 horas para favorecer la conciliación familiar del personal que lo solicita. «Está boicoteando la implantación de este turno», señala Montero.

Mientras, el Servicio Extremeño de Salud (SES) indica que los colapsos de los últimos días en el servicio de Urgencias del San Pedro es algo puntual y no se debe a la escasez de plantilla, y niega falta de personal, asegurando que en el caso del Universitario, es la adecuada.

Preguntado por la protesta, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, dijo que se seguirán estudiando «permanentemente» las necesidades del Hospital Universitario de Cáceres y se reforzará cuando «sea necesario». «Cuando sea necesario reforzar, reforzaremos», apuntó, y añadió que él no puede entrar en el tema de «filias y fobias» y si «cae mejor o si cae peor un directivo o una directiva», recoge E.P.

Cáceres