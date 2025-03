«La autovía a Castelo Branco tiene más sentido aún con la gigafactoría»

Apenas 140 kilómetros separan Castelo Branco, en Portugal, de Cáceres. Solo 100 hay de distancia hasta Moraleja. Sin embargo, recorrerlos parece un mundo, más de ... una hora y media. Eso si echamos un vistazo a Google Maps. Sobre el terreno, casi peor. Llegar hasta la ciudad portuguesa, de unos 34.000 habitantes, supone recorrer la sinuosa N-240, solitaria, pero con obligado paso por Ladoeiro y limitaciones de velocidad.

La conversión en autovía de ese tramo es una vieja aspiración que no termina de hacerse realidad, pero que sumada a los 18 kilómetros que faltan de doble carril entre Moraleja y Monfortinho abrirían Cáceres al mundo. «No es solo llegar a Castelo Branco, es entrar en Lisboa, a los puertos, a todo el mundo», resume Diego Hernández. El presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (Ceade) es uno de los impulsores de una iniciativa que consiste en «dar visibilidad al problema».

Para ello, han decidido poner en marcha distintas iniciativas que como la que este martes protagonizaron en Cáceres con una mesa redonda sobre oportunidades transfronterizas y con el caso de la autovía hasta Castelo Branco en primer plano. Además de Diego Hernández estuvo invitado, entre otros, el catedrático de la UEx de Ordenación del Territorio, Julián Mora Aliseda. Empresarios de la zona norte y del otro lado de la Raya también destacan el alcance que tendría para la economía una vía rápida en servicio, que ya está en estudio. Ceade ha impulsado un convenio de colaboración con los emprendedores de la parte más próxima a Cáceres en el país vecino. La autovía, sostiene su responsable, «tiene más sentido que nunca con la gigafactoría de Navalmoral».

«Nosotros la llamamos la autovía de la prosperidad y con la futura fábrica más todavía. Abriría Cáceres al mundo, al ser la entrada natural desde Madrid hasta Lisboa», insiste Hernández. Los empresarios, con él al frente, también defienden que la Junta inicie los 18 kilómetros que faltan de doble vía entre Moraleja y Monfortinho. La administración regional costeó la que iba a ser primera autovía completamente extremeña desde Navalmoral, la Ex-A1. No llegó a terminarse en la misma frontera.

El Gobierno extremeño ha venido manteniendo que construirá el tramo restante en el momento en que Portugal realice el suyo. La autovía en la parte española que falta costaría unos 95 millones. En septiembre de 2020 trascendió que uno de los proyectos que Portugal quería ejecutar era la IC-31, la autovía que enlazaría con la A-23 para llegar por alta velocidad hasta la capital lusa. Entonces se apuntó que serían 54 kilómetros. Los dos países se comprometieron ese año a terminar la conexión. En 2019 se apuntó que el Ejecutivo portugués había aprobado una primera inversión de 50 millones para desdoblar la carretera. «La nueva vía estará concluida a medio plazo», llegó a anunciarse. El asunto pasó de largo por la cumbre hispano-lusa celebrada en Trujillo en 2021. La consejera de Movilidad, Leire Iglesias, decía en febrero pasado que Castelo Branco era la conexión más rápida entre las dos capitales de la península ibérica.

«Si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no se hace? Es una oportunidad de evitar la fuga de talento en Cáceres. Con esa autovía y los proyectos que vienen una persona puede trabajar en Navalmoral o Castelo Branco y vivir en Coria, por ejemplo», menciona Diego Hernández. Está convencido el presidente de los empresarios de que la Junta afrontará «a corto plazo» la obra entre Moraleja y Monfortinho. Luego, vaticina, pasaría «como con la autovía de Extremadura». «Portugal hizo su parte cuando llegó a la autovía a Badajoz», afirma. «Lo que nos trasladan es que de momento ya piensan en una vía rápida», aclara.

Compromiso

Para Julián Mora Aliseda, la situación actual es clara. «Hasta que no haya un compromiso decidido del gobierno portugués, la Junta de Extremadura no va a completar el pequeño tramo que resta desde Moraleja a la frontera hasta las termas de Monfortinho». «Parece que Portugal plantea una vía rápida, no una autovía como tal», puntualiza.

«Por la baja densidad de población, para Portugal es una decisión complicada y va dando largas al proyecto de autovía» Julián Mora Aliseda Catedrático de Ordenación del Territorio

Ahora, la parte principal está cubierta, con el nudo central en Plasencia que conecta la A-66 y la Ex-A1, que arranca en Navalmoral. Esta permite a su vez enlazar con la A-5, que va de Madrid a Lisboa por Badajoz.

La autovía extremeña conecta «no sólo los principales núcleos del norte extremeño» como Moraleja, Coria o Plasencia, opina Mora Aliseda. También municipios de «los valles y áreas regables más productivas (Alagón-Árrago, Ambroz, Jerte o Tiétar) donde se ubican otras localidades importantes desde la óptica socioeconómica». Pero, la cuestión es qué ocurre con el tramo restante.

«Para Portugal no deja de ser una decisión complicada y por ello va dando largas a la conversión en autovía», concluye. La explicación es que la densidad de población es de apenas seis habitantes por kilómetro cuadrado.

«Si el gobierno portugués se decide a completar dicho tramo sería una plusvalía para el norte de Extremadura. Daría mayor permeabilidad a la región y un sumaría un corredor paralelo entre Madrid y Lisboa, complementario al de la A-5 por Badajoz , conectando y cosiendo aún más el centro peninsular en sus áreas más desfavorecidas», argumenta el experto en Ordenación del Territorio.