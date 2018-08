La autorización ambiental unificada no se puede tramitar Sábado, 4 agosto 2018, 08:22

Tecnología Extremeña del Litio dice que no tiene conocimiento del estado en que se encuentran sus alegaciones. La empresa de la mina no sabe nada ni de la paralización de los trabajos por el Ayuntamiento ni del expediente que le abrió Medio Ambiente. Sobre el permiso solicitado ante la administración regional, la parálisis es la tónica dominante. El Ayuntamiento ya rechazó la modificación del PGM . Ahora la Consejería de Medio Ambiente detalla que «no es posible tramitar» la Autorización Ambiental Unificada al no poder llevar a cabo la autorización ambiental de las instalaciones de forma independiente del proyecto minero. Deberá hacerse «de forma conjunta»: planta de tratamiento y concesión de explotación.