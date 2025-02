El autor del robo de Atrio regresa a la cárcel de Cáceres tras disfrutar de su primer permiso

María José Torrejón Cáceres Domingo, 28 de julio 2024, 19:44 Comenta Compartir

Constantín Gabriel Dumitru, condenado a cuatro años y medio de cárcel por robar 45 botellas de vino en el restaurante Atrio, regresó este domingo por la tarde (a las 16.45 horas) al centro penitenciario de Cáceres tras disfrutar de su primer permiso desde que fuera encarcelado, hace ahora dos años.

Dumitru, que goza de doble nacionalidad neerlandesa y rumana, ha pasado sus primeras 72 horas en libertad en Madrid, ciudad donde tenía fijada su residencia antes de ser detenido. «Voy a disfrutar con mis hijos. Tengo una cosa pendiente de una hija que falleció. No tuve la oportunidad de despedirme de ella y para mi salud mental es lo mejor que puedo hacer», dijo el jueves por la tarde a la salida de la prisión.

Durante los tres días que ha durado este permiso, Dumitru ha tenido que acercarse hasta un puesto de la Guardia Civil o de la Policía Nacional para firmar cada jornada, una medida impuesta para evitar el riesgo de fuga. También lo hizo la mexicana Priscila Lara Guevara, pareja de Constantín y coautora del robo, que disfrutó de su primer permiso una semana antes.

El autor del robo ha avanzado que tiene la intención de luchar para que el juicio se repita. Cree que se vulneró su derecho de defensa al no proyectarse en el juicio el vídeo empleado como prueba. Y además, mantiene que fue un hurto, no un robo con fuerza, tal y como aparece en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, que fue confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y por el Tribunal Supremo.

En las primeras declaraciones realizadas a los periodistas, Dumitru insistió en la idea de que hay «irregularidades» en el proceso, haciendo especial hincapié en el vídeo grabado por las cámaras de seguridad del restaurante, en el que se ofrecen diferentes imágenes de la pareja en el interior del establecimiento y también a su salida. «Es un vídeo que está en blanco y negro, que dura 30 segundos y en esos 30 segundos es imposible sacar 45 botellas de ahí, está codificado, no se ve prácticamente nada, no tiene ni fecha ni hora, y el señor juez Joaquín González Caso en el día del juicio se supone que lo tenía que poner, y no lo puso». Este motivo, tal y como apuntó también su abogado, Juan José Collado, les va a hacer plantearse una revisión de sentencia y solicitar un nuevo juicio.

