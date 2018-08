Las autoescuelas de la provincia se sumarán a la protesta del día 24 REDACCIÓN. Viernes, 17 agosto 2018, 08:18

La jornada de protesta del próximo día 24 organizada por un grupo de autoescuelas de la capital cacereña, que ya contaba con el amparo de la Confederación Nacional de Autoescuelas de España, tendrá también el apoyo de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, toda vez se ha logrado armonizar el mensaje de cabecera para pedir «más días y examinadores», pero no dimisiones. La escasez de efectivos afecta negativamente en esta época estival no solo a los dos centros de la capital, sino también a los del resto de la provincia, donde no han podido examinarse todos los alumnos.