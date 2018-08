Las autoescuelas de Cáceres posponen su concentración hasta el próximo día 24 de agosto 125 alumnos han quedado sin examinarse este verano. :: j. rey J. C. CÁCERES. Lunes, 13 agosto 2018, 08:11

Aunque más tarde de lo inicialmente previsto, las autoescuelas cacereñas ya tienen reservada fecha y hora mostrar su disconformidad sobre la «falta de planificación» de la Jefatura Provincial de Tráfico respecto a los medios disponibles para realizar los exámenes prácticos para la obtención del carné de conducir. Según explica Javier Miralles, responsable de la autoescuela Gran Vía y adalid extraoficial del colectivo profesional de formadores en esta particular cruzada contra los órganos de gestión de Tráfico en Cáceres, la cita tendrá lugar el día 24 de agosto entre las 11.00 y las 12.00 horas a las puertas de la jefatura, «tras contar con el permiso expedido por la Subdelegación del Gobierno».

Miralles, con cuya voz crítica comulgan autoescuelas históricas como Las Arenas, Record, San Jorge, Fleming e Ibiza, entre otras, pidió la pasada semana en las páginas de este diario y en nombre del colectivo la dimisión de la jefa de Tráfico, Cristina Redondo, así como de la subjefa, Carmen Domínguez, «por dejación de funciones». No así, aclara, del coordinador de los examinadores, a quien no culpa directamente de la situación vivida durante este verano, cuando 125 alumnos han quedado sin examinarse debido a que Tráfico no ha podido hacer frente a la alta demanda existente en la época estival. Algo de lo que ya alertó el gremio profesional.

Se prevé que a la concentración de protesta del día 24 acudan tanto profesores como alumnos no solo de las autoescuelas de Cáceres capital, sino también de otros puntos como Trujillo o Coria, tal y como espera Javier Miralles.

Las autoescuelas temen que tras los exámenes prácticos del día 23 de agosto se incremente la bolsa de alumnos en espera para hacer la prueba práctica.