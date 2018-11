El autobús urbano y la recogida de residuos no llegarán al nuevo hospital de Cáceres hasta que se abra REDACCIÓN Miércoles, 21 noviembre 2018, 08:31

El nuevo Hospital Universitario no tendrá servicio de autobús urbano ni de recogida de residuos hasta que abra sus puertas a los ciudadanos. La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, cifró ayer el coste de estos servicios en 30.000 euros mensuales y dijo que no está dispuesta a gastarlos mientras el hospital no se ponga realmente en marcha. «Quiero que la Consejería empiece a decir verdades y no nos esté dando fechas que se traducen en una gran mentira, porque no estamos para tirar el dinero y no vamos a llevar autobuses que se encuentren con la puerta cerrada», dijo.

Nevado avanzó que para el próximo año se modificarán los contratos con las empresas del bus y la recogida de residuos, pero condicionados a que el hospital se encuentre en funcionamiento.

La alcaldesa se reunió ayer con miembros de la Plataforma Pro-Hospital de Cáceres, cuyo portavoz, Eduardo Corchero, reclamó la dotación en los presupuestos regionales de 2019 de una partida suficiente para iniciar la segunda fase del centro hospitalario. «Nos queda la sospecha de que la segunda fase saldrá cuando las ranas echen pelos», afirmó el portavoz, quien exigió que en el plazo de dos años se ejecute la obra completa y el hospital esté enteramente equipado en 2021.

Monago

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, anunció ayer que va a pedir la comparecencia en la Asamblea de Extremadura del consejero de Sanidad, José María Vergeles, para que explique las «múltiples deficiencias» que se han producido en el área de salud de Cáceres en los últimos tiempos, entre ellas retrasos en la atención a pacientes o el cierre de tres quirófanos en el Virgen de la Montaña, informa Europa Press.

Monago aseguró que las reclamaciones en cirugía vascular se han duplicado en el último año. Anunció además que si, como es previsible, no sale adelante la enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales presentada por el PP, propondrán una parcial para aumentar la partida de la segunda fase del hospital.