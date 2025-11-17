Auserón y Annie B Sweet, deleite griego en el Gran Teatro de Cáceres El músico, que sobrevive a la tentación de los 'revival' de sus temas míticos, presentó este fin de semana su nuevo disco, 'Nerantzi' en la capital cacereña y en el López de Ayala de Badajoz

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:07

Ser el hombre que ha escrito letras tan míticas como 'Escuela de calor', 'La negra flor' o 'Corazón de tiza' acarrea gloria, pero también la condena de verse amarrado a ellas de por vida, de que haya alguien entre el público que la pida siempre. A diferencia de lo que le sucede a otros artistas de su generación Santiago Auserón (Zaragoza, 71 años) no vive anclado a su pasado, a lo que fue, a «sus tiempos». Porque su tiempo sigue siendo este, no la Movida, no los 90, no Radio Futura, no Juan Perro. No vive de las rentas porque mira hacia adelante y no, no participa en festivales nostálgicos de los 80 y los 90.

Santiago Auserón presentó este fin de semana en Extremadura (el viernes en el Gran Teatro de Cáceres, el sábado en el López de Ayala de Badajoz) su nuevo disco, 'Nerantzi', una selección de temas de composición propia y de clásicos del siglo XX, joyas del rebétiko popular y la balada mediterránea adaptadas al castellano por el propio músico. Auserón sobrevive a los 'revival' a base de curiosidad y espíritu explorador. Este trabajo, publicado el pasado 10 de octubre, supone un nuevo capítulo de la aventura vital y creativa de este músico, doctor en Filosofía y experto en abrir ventanas y diversificar su arte. Ha explorado el rock, el son cubano, el R&B y el jazz. Su brújula se ha movido ahora hacia el este, hacia esa frontera entre oriente y occidente que representa Grecia. En Cáceres llenó el patio, pero quedaba algo libre en los palcos. No parece importarle demasiado la taquilla a este músico que no ha hecho apenas promoción y que llega casi de puntillas.

'Nerantzi', que significa el olor del azahar de los naranjos salvajes, se grabó en los estudios 133 de Atenas junto a Vaggelis Tzeretas y Theodoros Karellas, dos reconocidos músicos helenos que le acompañan con guitarra, bouzuki y voz en esta pequeña gira que acaba de iniciarse y que, tras Extremadura, recalará en grandes ciudades como Valencia, Madrid y Barcelona.

Durante algo más de dos horas Santiago Auserón hipnotizó al Gran Teatro de Cáceres con el encanto de la tradición mediterránea, los ritmos suaves y los ambientes mestizos y patibularios. Las jovencitas en flor contemporáneas, las mujeres poderosas que, como las de la mitología, mueven el mundo, el conflicto y las sustancias 'inspiradoras' están en los temas que firma Auserón en este nuevo disco que suena exótico, sí, pero también suena a él. El concierto fue didáctico y desgranó curiosidades como que Mikis Theodorakis, fue el compositor de la música del tema que aquí arrasó en la voz de Gloria Lasso, 'La luna de miel'.

El concierto hubiera estado muy bien así: Auserón, Tzeretas y Karellas cantando y contando, pero ganó enteros cuando apareció en el escenario la cantante Annie B. Sweet. Lo ponía claramente en el cartel, pero el público se sorprendió al verla. Entró con pose de vestal y vestido dorado y sí, cantando como una verdadera diosa griega varios temas de 'Nerantzi'. «¿Estamos locos o qué?», le dijo Auserón con cara gamberro cuando le propuso cantar un tema no ensayado y que no está en el disco, 'Misirlou', que bordaron. No faltaron piropos para esta amiga «del corazón» como la denominó el músico zaragozano.

Y así dieron las 22.30 hasta que Auserón y los suyos se fueron, tras un elegante bis, de «la bella Cáceres», como se refirió a la ciudad en varias ocasiones. «Hacía tiempo que no veníamos por aquí» dijo. En 2015 actuó como Juan Perro en Foro Sur. En 2006 ofreció un concierto con 'Las Malas Lenguas' y en 2008 con su participación en el macro festival 'Play! Cáceres'. El viernes, en Cáceres, nadie le pidió 'Escuela de calor'. Auserón es mucho más, y ya es decir.