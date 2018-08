«Han aumentado los fuegos cercanos a Cáceres» Ismael Muñoz ha estado cara a cara con los últimos fuegos. :: l. c. Los bomberos de Cáceres enfrentan uno de los veranos más duros por la abundancia de siniestros en la zona interurbana Ismael MuñozJefe de operativo del Sepei CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Viernes, 10 agosto 2018, 08:21

Las sirenas de los coches de bomberos no han cesado durante el verano. Cáceres ha enfrentado una de las etapas estivales con más incendios, unos 25 siniestros desde inicios del mes de julio en el término municipal de Cáceres, Monroy y Talaván. Zonas como la Sierrilla se han visto especialmente afectadas por el fuego, con cinco en total, de los que se sabe que al menos dos fueron provocados.

La detención el pasado viernes y el encarcelamiento, que tuvo lugar el lunes, de un hombre de 33 años por causar de 13 de esos 25 incendios es, a juicio de Ismael Muñoz, una noticia que sirve para tranquilizar a la ciudadanía por un lado y para mandar un aviso a navegantes sobre que no existe impunidad cuando se cometen delitos de este tipo. Muñoz, jefe del operativo del Sepei de Cáceres ha participado en la extinción de muchos de los incendios recientes.

-Está siendo un verano especialmente difícil para los bomberos de Cáceres.

-Sí, complicado porque ha habido muchos incendios interurbanos, lo que significa que han sido muy cercanos a núcleos poblacionales, a viviendas. Esa tarea es nuestra, aunque luego se incorporen medios del Infoex o fuerzas como la Policía Local o Nacional. El del jueves día 2 fue el más serio y también fue importante el del martes día 7, ambos en la Sierrilla. Yo estuve en ambos operativos y detuvimos el fuego a escasos 100 metros de las viviendas. Podemos decir «no ha sido tanto» porque los medios hemos sido muy eficaces. Si se nos escapan, con las condiciones que hemos tenido de temperatura y masa forestal se puede convertir en un gran fuego. La prioridad es la rapidez.

-La detención y encarcelamiento de la supuesta persona responsable de 13 de los 25 incendios ha resultado algo muy tranquilizador.

-Yo quiero destacar el gran trabajo que ha hecho tanto Policía Local como Nacional y Guardia Civil. En cuanto empezamos a ver que había indicios de que estos incendios podían ser provocados ellos han puesto todos los medios a su alcance para dar con esta persona. Nosotros estamos colaborando también para aportar datos. Esto no puede quedar en agua de borrajas, son incendios que podrían haber tenido graves consecuencias sobre las personas. El pasado martes en la Sierrilla abrimos las alambradas para que en el caso de que el fuego hubiera llegado los mulos y caballos que había pudieran escapar. No son vidas humanas pero son vidas. Estoy muy satisfecho de la coordinación de medios para esa detención. Él estaba localizado, se le tenía cercado.

-¿Hay un perfil determinado de pirómano o incendiario?

-Históricamente ha habido incendios provocados por intereses ocultos por tema de fincas, o por leyes que se han hecho, pero también hay gente que quema por puro placer e igual van una tarde y hacen cinco incendios. Yo llevo muchos años trabajando y hay casos a los que no encuentras explicación.

-¿Como bomberos cuando llegan a un incendio hay algo que les de pistas sobre si es un incendio provocado?

-Nosotros nos centramos en sofocar el incendio. Hay unidades del Infoex y la brigada policial que se dedican a investigar, aunque por nuestra experiencia algo podemos deducir. Pero en el caso de este chico (el detenido) no había materiales retardantes, lo hizo solamente con un mechero y salía pitando con el coche. Pero no todos los incendios son intencionados, no podemos crear una alarma social injustificada. Hay un porcentaje muy grande de incendios que se producen por causas naturales. No podemos controlar a las aves que se posan en un tendido, o a una tormenta en la que cae un rayo, o un vidrio. Este año hay mucha masa vegetal y estos calores de los últimos días ha sido la situación perfecta para darse estas circunstancia, aunque en Cáceres ya sabemos la causa de la mayoría de ellos.