Aula HOY en Cáceres

En junio, hemos clausurado el curso 2018/2019 en Aula HOY y tengo que confesar que estoy contentísimo y agradecido al periódico por permitirme coordinar en Cáceres esta labor cultural tan interesante que realiza en colaboración con la Fundación Vocento y el patrocinio de CONESA. Son ya 16 años (y todavía no me han echado).

Tenemos un público fiel, al que invitamos por email, como si fuera un club, y nos felicitan por la programación que es muy variada aunque da prioridad a temas de actualidad. También tratamos algunos 'de fondo' sobre aspectos vitales. He conocido a gente muy interesante, cada uno en su parcela.

Entre ellos a Isabel San Sebastián, Diego Carcedo, Isabel Gemio, Emilio del Río, Paco Lobatón, Fernando García de Cortázar, Alberto Lebrato, José Jerez,. hasta casi 200 conferenciantes.

Todos se van dando las gracias por el trato recibido. Alguno ha sido más explícito; me ha enviado un wassap en el que dice «lo mejor de este viaje ha sido conocerte». Entiendo que eso quiere decir que lo estoy haciendo bien. Y disfruto superando obstáculos. Carmen me dice: «da gusto trabajar contigo» quizás porque nunca pongo pegas y porque me las ingenio para conseguir lo que me pide.

Siento la responsabilidad de ser 'la imagen de Cáceres' (y en parte también del periódico, que comparto con Alberto González, en Badajoz). Y algunos han visto la Ciudad Antigua conmigo. Otros han jugado al golf o tocado el órgano de la Concatedral.