«No le auguro ningún futuro al comercio de Cáceres»

Diego Mostazo presume de cacereño y de haber cumplido los 64. Después de casi 50 años tras el mostrador, lo deja, se retira. No mira ... atrás, ni hace mayores reproches. Cree que es el momento de irse. Protagonizó junto a su padre la apertura de la histórica tienda deportiva en San Juan en 1975 y hace unos días cerró la que era su última versión, en la calle Argentina. «Ha cambiado en exceso el comercio y no puedo decir que para bien. No me gusta el ritmo de vida que nos están imponiendo. Yo no he elegido esto. Somos marionetas del sistema, y eso es lo que toca. He dicho: parad esto, que me quedo aquí y me bajo».

–Su tienda deportiva ha sido todo un clásico. ¿Con qué sensación lo deja?

–Me voy feliz y contento porque escucho los comentarios de la gente, de mis clientes. Todo el mundo me dice: 'qué pena', 'dónde voy a comprar' o 'quién me va a asesorar'. Soy aficionado a la montaña y tengo un club de senderismo. Salimos todos los fines de semana con 50 personas al monte y estoy pendiente de cada uno que va en el grupo. De cómo le va con las botas, de cómo utiliza los bastones, de si debe adecuarse de esta forma... Es que esto me gusta.

–¿Cómo empezó en el comercio?

–Mi padre y mi tío eran socios. Iniciaron la instalación de autoservicios y luego repartieron. Un día iba paseando por San Juan y le gusto el local. En octubre de 1975 estaba allí José María Ballel. Le dijo que se iba a jubilar y empezamos nosotros. Montamos la tienda de deportes, juguetes, armería, pesca... Allí empecé mi andadura empresarial.

Relata cómo luego se independizó, pasó por Parras, Antonio Hurtado, Gil Cordero... hasta llegar a la calle Argentina. Allí, el cartel de cierre por liquidación colgaba mientras los últimos clientes apuraban las ofertas. Recuerda la salida de San Juan por los altos alquileres. Fue en 2017. «Era imposible pagar eso, casi 3.000 euros», reseña.

«Tengo clientes que se llevan género a casa para que se lo prueben sus hijos, no quieren salir»

«Hay gente que se cree que puede sobrevivir pagando esas rentas, pero es imposible. Yo estoy muy agradecido a mi casero porque aquí me ha mantenido la renta. Sabía que las cosas no estaban bien. Él es empresario. Conoce el terreno –continúa–. Cuando hubo aquella subida enorme del IPC no me la aplicó. Sabe lo que hay y me dijo: 'Diego lo dejamos como estamos'. Yo soy propietario de local y hemos bajado el precio al inquilino. Hay que ser consciente de lo que es echar cuentas y cómo llegar», resume.

–¿Cuál es la situación actual del comercio cacereño?

–Los negocios cada vez están peor, sobre todo los que vendemos modelos, marcas o números concretos. Los propios fabricantes tienen venta on line. La gente está tranquilamente en su casa a las 11 de la noche y se encuentra con un 30 por ciento de descuento. Es imposible competir.

«En lugar de comprar en nuestra ciudad nos vamos fuera. Eso me da mucha pena»

–Pero Internet no es un problema exclusivo para los negocios cacereños...

–Otro problema que tiene el comercio de Cáceres, y eso es culpa nuestra, es que en lugar de comprar en nuestra ciudad nos vamos fuera. Eso me da mucha pena. He pertenecido muchos años a un club y da pena contarlo, pero eran mis peores clientes. Es una paradoja. El resultado es éste. Tienes que cerrar porque no ganas dinero. A mí el verano pasado me tocó poner dinero de mi bolsillo para poder pagar a mis proveedores. Ellos no tienen culpa ninguna. Es así de triste la realidad del comercio de Cáceres.

–Usted, ya se va, pero ¿qué perspectivas hay para los que siguen o los que vengan detrás?

–No quiero ser pesimista, aunque no le auguro ningún futuro al comercio de Cáceres. Nunca he sido pesimista, pero el camino que lleva esto... El problema es que la gente de cierta edad sí compra en el comercio local, pero las generaciones más jóvenes no, no están acostumbradas. Tengo clientes que se llevan género a casa para que se lo prueben sus hijos, porque los jóvenes no quieren venir a comprar, no salen ni de casa. Es una lástima. Cuando esa gente crezca y deban ser nuestros clientes, ¿qué vamos a hacer? Son generaciones que viven con el móvil en la mano y compran desde el propio móvil.

Diego Mostazo asume que los tiempos actuales poco o nada tienen que ver con los de sus comienzos. Igual que su tienda de la calle Argentina (Sport Nómada) ya se había convertido en una evolución de aquella otra de pesca, ropa deportiva o juguetes de San Juan (Deportes Mostazo).

Los últimos clientes pasan por caja y él prepara una despedida que ya es un hecho. «Ahora me dedicaré a descansar. Llevo 49 años en activo y ya me toca. Seguiré con el club de senderismo, es divertido y es una manera de mantenerme en forma», concluye sin perder una sonrisa que continuará recorriendo los caminos.