La Audiencia tendrá la última palabra sobre los hosteleros de Cáceres mientras se resuelven los indultos Celebración del juicio del ruido en La Madrila. :: / HOY Ángel Luis Aparicio, abogado de cinco de los 11 condenados por el caso del ruido, estima que la decisión del Gobierno tardará un año en llegar MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Viernes, 28 diciembre 2018, 07:27

Los hosteleros condenados por el caso del ruido en La Madrila han comenzado ya a presentar sus peticiones de indulto dirigidas al Gobierno central. Ayer fue el turno de los cinco representados por el letrado Ángel Luis Aparicio, que gestionaron los pubs 'Barroco', 'Maquiavelo', 'Sugar' y 'Submarino'. Además de elevar esta petición al Ejecutivo, los empresarios, a través de su abogado, han pedido a la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres que suspenda de forma temporal la orden de ingreso en prisión mientras se resuelven los indultos.

Tras esta petición, la juez puede adoptar dos decisiones: suspender la entrada en la cárcel, tal como quieren los empresarios, o decretar la ejecución de la sentencia. No obstante, según puntualizó ayer ante los medios de comunicación Aparicio, la última palabra en este proceso no la tiene la juez, sino la Audiencia Provincial.

«Hay una vía recursiva, de un recurso de apelación, ante la Audiencia Provincial de Cáceres, que sería el tribunal que tuviera la última palabra en este caso», dijo el letrado. Sobre los plazos manejados a partir de ahora, la primera fecha la marcará la juez de lo Penal. «Resolverá en el plazo que considere oportuno porque son muchos los condenados», dijo. No obstante, se espera que sea durante el mes de enero.

Si la juez niega la suspensión cautelar de la orden privativa de libertad, entonces arrancaría el proceso de apelación ante la Audiencia, siempre que los letrados lo pongan en marcha. «La sala de la Audiencia Provincial es muy rápida. En un mes o mes y medio tendría resuelta esa petición, como mucho dos meses porque son muchos los condenados», calculó Ángel Luis Aparicio.

En cuanto al indulto, los plazos son bastante más dilatados. Según los tiempos consultados por el abogado, la resolución del Consejo de Ministros puede tardar en llegar aproximadamente un año. Aparicio ha solicitado para sus representados tanto el indulto total como el parcial. En este último caso, la pretensión es que la pena se rebaje hasta dos años para que los condenados no tengan que ir a la cárcel.

Diez de los once hosteleros han sido condenados a dos años y tres meses, menos uno, que ha sido condenado a dos años y nueve meses. Se da la circunstancia de que este último es el único que no ha pagado la indemnización a los vecinos afectados al asegurar que no podía. Su abogada también ha solicitado para él el indulto.

Hasta el 2 de enero de plazo

Aparicio aseguró ayer que el resto de letrados también solicitarán esta medida de gracia, además de pedir la suspensión cautelar de la pena de cárcel. Uno de los primeros en hacerlo ha sido el abogado de uno de los gerentes del pub 'Tacones', que registró su petición de indulto el pasado día de Nochebuena. El resto tenía previsto hacerlo entre ayer y hoy. Aunque inicialmente se había interpretado que el plazo de tres días dado por el Juzgado –tras la notificación la pasada semana del decreto que anunciaba la ejecución de la condena a los hosteleros– expiraba el 31 de diciembre, finalmente los abogados aclaran que la fecha tope es el 2 de enero.

Aparicio ha acompañado la documentación de siete indultos parciales concedidos por gobiernos del PP y PSOE a otros hosteleros por el mismo delito. «Pedimos el indulto porque hay circunstancias excepcionales. Son personas que han asumido el delito, han pedido perdón y han indemnizado a las víctimas», dijo el letrado al tiempo que recordó que los hechos por los que han sido juzgados sus clientes datan de 2009.