La Audiencia Provincial desestima el último recurso de Abogados Cristianos contra el expresidente de la Diputación de Cáceres

«Terminó un mal sueño, provocado por la Fundación Abogados Cristianos», manifiesta Carlos Carlos, expresidente socialista de la Diputación Provincial de Cáceres y actual alcalde ... de Calzadilla. Reacciona así al auto dictado el pasado 9 de julio por la Audiencia Provincial de Cáceres en el que desestima el recurso de apelación interpuesto por Abogados Cristianos contra él. «Siempre he estado tranquilo», apostilla.

La organización ultracatólica recurrió ante la Audiencia la sentencia dictada el pasado mes mayo por el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Coria en la que se decretaba el sobreseimiento provisional de la causa juzgada. Hay que recordar que Abogados Cristianos acusaba al expresidente provincial de prevaricación. En concreto, le acusaba de incumplir la ley con la adjudicación «a dedo» de contratos a una empresa para retirar cruces de los caídos, entre otras intervenciones.

No cabe recurso

En la resolución de la Audiencia Provincial, contra la que no cabe recurso, el tribunal concluye que «no cabe observar en el investigado que, actuando en su condición de autoridad (respectivamente, bien como presidente de la Diputación, bien como alcalde de Calzadilla), cometiese una infracción de las normas de procedimiento de contratación aplicables y seguidas en su momento, a la vez que no derivándose indicios de que se hubiese omitido algún tipo de requisito esencial en la preparación y posterior adjudicación de los contratos cuestionados», reza el auto.

«En definitiva, no encontramos derivada de la instrucción datos o base indiciaria alguna de conducta que pudiera tener encaje penal en el artículo 404 del Código Penal y ante lo cual no cabe otra opinión más que estimar lo alegado por la parte recurrente como meras conjeturas o sospechas y, obviamente, ellas insuficientes para dirigir la acción penal contra el denunciado por un posible delito de prevaricación administrativa», añade la Audiencia Provincial.

Esta no es la primera denuncia de Abogados Cristianos contra Carlos Carlos. En junio de 2022 un juzgado de Cáceres archivó otra en la que le acusaba de prevaricación y de un delito de odio por amenazar a alcaldes con retirarles subvenciones de la Diputación si no eliminaban las cruces de los caídos de sus municipios. El órgano judicial de primera instancia, que llamó a declarar a cinco alcaldes (Cáceres, Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado), archivó el caso al no encontrar acreditados los hechos denunciados. En esta ocasión, Abogados Cristianos también presentó un recurso. La Audiencia Provincial ordenó entonces la reapertura y la toma de declaración a los alcaldes, que concluyó con otro sobreseimiento.