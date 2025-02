La Audiencia de Cáceres señala la gran violencia en la paliza a un candidato a alcalde Condena a un año y once meses de cárcel, a cada uno de los tres agresores que pegaron al exalcalde de Villanueva de la Sierra que se presentó por Ciudadanos

La agresión fue de película. El lugar, la localidad de Villanueva de la Sierra (a 31 kilómetros de Coria), a las nueve y media de la mañana del 27 de abril de 2019. La víctima fue Daniel Pérez Puente, de 62 años, exalcalde del pueblo en el año 2014 con el PP, que se presentaba a las elecciones municipales de mayo para ser alcalde de Villanueva, aunque esta vez por Ciudadanos.

Daniel Pérez iba conduciendo su coche tras visitar a uno de sus tres hijos, cuando de repente, a la altura del bar 'El Cruce', se pusieron delante del vehículo tres individuos que le hicieron gestos para que parara.

Cuando paró el coche, uno de los tres abrió la puerta del conductor y comenzó a pegarle. Con ayuda de otro agresor le sacaron del vehículo y le golpearon los tres. Daniel Pérez intentó acercarse al maletero del coche, en donde tenía un palo para defenderse, pero no llegó de los golpes que recibió. Uno de los agresores le sujetó los brazos mientras los otros dos le siguieron pegando. Le gritaron que le iban a matar, que no llegaría a las elecciones.

Tuvo la suerte de que pasó por el lugar un vecino que pidió a los agresores que dejaran a Daniel Pérez, y entonces los tres se encararon con él. Le dijeron que le iban a cortar el cuello y las piernas. El candidato aprovechó entonces para huir del lugar, acercándose al centro de salud a donde llegó totalmente ensangrentado. De allí fue llevado al Hospital de Plasencia.

Daniel Pérez tenía heridas en la nariz, el ojo derecho con una hemorragia y un hematoma en el párpado inferior, un edema en la ceja, dolor en la mandíbula, y en hombro izquierdo, con abducción dolorosa a partir de 90 grados, que precisaron de tratamiento médico quirúrgico. Tardó diez días en curar.

En apoyo del candidato agredido, el 11 de mayo de 2019, representantes de Ciudadanos de Extremadura se manifestaron por el pueblo. En la actualidad Daniel Pérez es concejal de Villanueva.

La Audiencia de Cáceres ha confirmado la condena a cada uno de los tres agresores, de un año y once meses de prisión e indemnizar a su víctima con 310 euros. No pueden comunicar y acercarse al concejal durante dos años y once meses, y tienen que pagar 360 euros de multa.

El tribunal indica en la sentencia que es un caso «de gran violencia protagonizado por un grupo frente a una víctima», en donde el origen es un conflicto político.