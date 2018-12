La Audiencia absuelve a un vecino de Cáceres acusado de violación que ha estado casi ocho meses en prisión Ingresó en la cárcel al día siguiente de que una mujer le denunciara, y pudo salir en libertad después de pagar una fianza de 2.000 euros SERGIO LORENZO CÁCERES. Sábado, 22 diciembre 2018, 08:43

«Fallamos que debemos de absolver y absolvemos a (nombre del acusado) del delito de agresión sexual del que venía acusado por el Ministerio Fiscal, declarando de oficio las costas causadas en esta instancia». Esta es la parte final de la sentencia que acaba de emitir la Audiencia Provincial de Cáceres, sobre el caso de un vecino de Cáceres que ha sido juzgado por haber cometido una supuesta violación en esta ciudad.

El ministerio fiscal había pedido en el juicio, que tuvo lugar el pasado 12 de diciembre, que fuera condenado a nueve años de cárcel y que indemnizara a la supuesta víctima con 3.000 euros. El acusado siempre había dicho que era inocente, que las relaciones sexuales habían sido consentidas, pidiendo su defensa, del despacho de abogados Antonio Luis Díez, que fuera absuelto.

La mujer que le acusó había declarado que ella contestó a un anuncio de una página web de anuncios en el que se ofrecía un trabajo de limpiadora doméstica a cambio de una cantidad de dinero. Quien había puesto el anuncio era el acusado y quedaron para hablar del trabajo, a las nueve de la noche, en los aparcamientos del supermercado Lidl, que están en la Mejostilla, junto a la Ronda Norte. Allí fueron los dos con sus respectivos coches. Ella le mandó una foto por el teléfono móvil para que le reconociera, y una vez que se vieron, ella fue a su coche y estuvieron hablando una media hora. Según una versión de ella, él le dijo que le iba a enseñar la casa en la que iba a trabajar y le llevó cerca del pantano de Guadiloba en donde la violó. Según la versión de él, le dijo que lo del trabajo no era cierto, que había puesto el anuncio para conocer a chicas y que ella quiso irse con él a un lugar apartado para mantener relaciones sexuales.

La Audiencia señala en la sentencia que la joven aseguró que mantuvo relaciones sexuales con el hombre por el miedo que le tenía. No obstante, el tribunal indica que si le tenía miedo, después de haber estado media hora con él, podría haber cogido su coche e ir detrás. También afirmó la mujer que había sido engañada para ir a ver la casa, si bien reconoce que el hombre ya le había dicho que no podía verla estar en obras y haberse olvidado las llaves.

La sentencia recoge que no era tan de noche, las 22.00 horas de un 29 de septiembre, y que cerca hay una gasolinera donde podía haber pedido ayuda.

Ella declaró que el acusado había usado la fuerza para agredirle sexualmente, pero no se encontró en su cuerpo ningún hematoma ni señal. El tribunal concluye que, «los delitos contra la libertad sexual merecen un especial reproche moral y social, que impone una contundente reacción penal», pero aún siendo eso cierto, «en ningún caso puede aceptarse que el carácter odioso de los hechos denunciados determine una degradación de las garantías propias del proceso penal y especialmente el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que constituye el principio fundamental y presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso». La sentencia puede ser recurrida por fiscalía. No hubo acusación particular.

El acusado ingresó en prisión a las pocas horas de ser denunciado, el 30 de septiembre de 2017, y quedó en libertad el 14 de mayo de 2018, casi ocho meses después, tras pagar una fianza de 2.000 euros.