El atentado al Rey y la huida por Extremadura

Al 'enreda' del fotógrafo Salvador Guinea se le ha dado ahora por estudiar los inicios de la fotografía de prensa en España. El otro día nos mostraba una portada del ABC de, nada más y nada menos, que del 1 de junio de 1906.

–¿Vosotros, juntaletras, sabéis que ésta fue la primera gran exclusiva periodística que hubo en España? – Nos dijo a los que estábamos trabajando en la Redacción –. ¡Bah! ¡Qué vais a saber!

Fue entonces contándonos los pormenores de la historia de la famosa fotografía del atentado a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, cuando se casaron el 31 de mayo de 1906.

–Resulta que el director del ABC, Torcuato Luca de Tena, envió a tres fotógrafos al evento, y hasta anunció que ofrecía 10 pesetas a fotógrafos particulares o profesionales por imágenes que le gustaran para publicarlas. Cuando terminó la boda, la comitiva volvía al Palacio Real y fue alrededor de las dos de la tarde, cuando pasaban los reyes por la calle Mayor, que Mateo Morral tiró una bomba desde el balcón de la pensión en la que se hospedaba, que estaba en el tercer piso del número 88 (hoy número 84)...

–Ya – le interrumpió el compañero Manuel Caridad –, tiró la bomba en un ramo de flores.

–Exactamente. Los reyes salieron ilesos, pero hubo 25 muertos y más de 100 heridos. Los fotógrafos llegaron a la Redacción de ABC, pero no tenían la imagen del atentado. De pronto le dicen al director que un mocoso de 17 años quiere verle ya que señala que igual tiene una imagen del atentado. Era Eugenio Mesonero Romanos, nieto del escritor Ramón de Mesonero Romanos, al que su padre le había regalado una cámara. Dijo que sólo le quedaba una placa que reservó para el paso de la comitiva, y que disparó pero no sabía qué era lo que había salido. El director mandó inmediatamente que revelaran la placa y apareció la magnífica foto en la que se ve al fondo el humo de la explosión, los caballos de la carroza real desbocados, la gente huyendo, militares apuntando a no saben dónde... una foto impresionante que fue la portada del ABC.

–Bueno, ¿y qué le dieron al muchacho por la foto? ¿10 pesetas?

–¡Qué va! El director le dio 300 pesetas, que era bastante dinero. Mirar, el ejemplar del periódico costaba 10 céntimos. Es decir – empezó a hacer números –, que con ese dinero, que eran 30.000 céntimos podía haber comprado 3.000 periódicos. Si hoy un periódico cuesta 1,5 euros, es como si le hubieran dado 4.500 euros.

–Bueno, chispacero – le dijo entonces Caridad al fotógrafo – ¿Y tú sabes que ese atentado tiene cierta relación con Extremadura? ¡Bah! ¡Qué vas a saber!

Fue entonces cuando el compañero del HOY Digital dijo que dos años después del atentado, en 1908, Pío Baroja (1872-1956) publicó 'La Dama Errante', una novela inspirada en ese atentado, en donde un médico ficticio (el doctor Aracil) que dio cobijo al terrorista, huye de Madrid con su hija de 18 años antes de que le detengan, y en su camino hacia Portugal atraviesan Extremadura.

–A Pío Baroja le impresionó mucho ese atentado – explicó –, porque conoció a Mateo Morral, ya que iba al Café Candelas de la calle Alcalá, en donde él y su hermano Ricardo, el pintor, participaban en una tertulia junto a Valle Inclán. Le impactó tanto que cuando dos días después Morral se suicidó o lo suicidaron (no está muy claro el asunto), los hermanos Baroja quisieron ver su cadáver en el hospital del Buen Suceso. Sólo dejaron pasar a Ricardo que hizo un dibujo al cadáver.

Busqué y encontré un ejemplar de 'La Dama Errante' en la Biblioteca de Cáceres. En el prólogo Pío Baroja cuenta que la parte extremeña de la novela, con sus personajes, están tomados al natural, «el viaje por La Vera de Plasencia lo hicimos mi hermano y yo y un amigo, llevando en un burro provisiones y una tienda de campaña». Padre e hija pasan con sus caballos por Madrigal de la Vera, Valverde de La Vera, Losar de La Vera, Jarandilla, Cuacos y Jaraíz, y casi pierden la vida al intentar atravesar el río Tiétar camino de Casatejada. Luego, ya en coche, viajan a Trujillo y de ahí a Portugal, donde toman un barco hacía Inglaterra. 'La Dama Errante' (1908) forma parte de la trilogía 'La raza' compuesta también por 'La ciudad de la Niebla' (1909) y 'El árbol de la ciencia' (1911).

Un personaje importante de 'La Dama Errante' es Álvaro Bustamante, de Jarandilla, que se enamora de la hija a la que recita el romance de La Serrana de la Vera.

Bustamante y el doctor Aracil tienen unos diálogos interesantes que comentamos en la Redacción. Al doctor le llama la atención el que dejen que los propietarios estanquen el agua limpia que baja de la Sierra para que se bañen los cerdos, convirtiendo el agua en un pudridero que causa enfermedades. «Aquí los propietarios acotan campos y montes – le dice el extremeño –, quitan los caminos, pero no hacen nada por los pueblos. Regiones extensísimas, dehesas en las que podían vivir miles de personas, están sin roturar. Los propietarios las guardan para la caza y la ganadería. ¡Y si ya que se llevan el fruto del trabajo de los demás hicieran algo! Nada. Aquí tiene usted esta parte de la Vera, naturalmente fértil, sana; pues la gente se muere, como chinches, de las fiebres». Bustamante añade que en Extremadura, «el Estado ha abdicado, ha dejado todas sus funciones en manos de unos cuantos ricos».

El doctor Aracil no entiende como el pueblo no se rebela, «en un país donde la propiedad es tan brutal, tan agresiva, y tan ignorante como aquí». Explicándole el extremeño que, «la protesta se amortigua con la emigración. La gente más inteligente se embarca y se marcha a América. Nuestros hombres han servido durante cuatro siglos para trabajar tierras extrañas; en cambio han dejado abandonada la nuestra. La gente fuerte se va, los débiles se quedan».

Cuando el pasado jueves leí estas frases en voz alta, Manuel Caridad hizo la siguiente reflexión:

–Es curioso escuchar estas palabras justamente hoy, cuando los más fatídicos vaticinios se han cumplido, y en el periódico publicamos que el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que en 2018 la población de la provincia de Cáceres ya ha bajado de las 400.000 personas. Es triste.

Sí, es triste... y más triste que nadie haga algo útil para evitarlo.