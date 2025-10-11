HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega de la recaudación este viernes. HOY
CARRERA SOLIDARIA

Aspainca recibe 19.000 euros de la Ruta 091

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

REDACCIÓN. La Asociación Aspainca recibió ayer los 19.023,57 euros recaudados en la carrera solidaria Ruta 091, celebrada el pasado 16 de marzo y organizada por la Comisaría Provincial de Cáceres. El acto de entrega se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno, José Antonio García; el comisario provincial, Gregorio Valverde; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, y el diputado de Sepei de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega, estos dos últimos como colaboradores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  8. 8 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  9. 9 Despedida serena de un arquitecto discreto
  10. 10 Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aspainca recibe 19.000 euros de la Ruta 091

Aspainca recibe 19.000 euros de la Ruta 091