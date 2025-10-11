Aspainca recibe 19.000 euros de la Ruta 091

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La Asociación Aspainca recibió ayer los 19.023,57 euros recaudados en la carrera solidaria Ruta 091, celebrada el pasado 16 de marzo y organizada por la Comisaría Provincial de Cáceres. El acto de entrega se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno, José Antonio García; el comisario provincial, Gregorio Valverde; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, y el diputado de Sepei de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega, estos dos últimos como colaboradores.