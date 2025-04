Aspace Cáceres entra en suspensión de pagos por el retraso de las subvenciones de la Junta de Extremadura

Belén Franco: «Vivimos una situación de total incertidumbre»

Belén Franco lleva 16 años trabajando en Aspace y dice que los profesionales de la organización se encuentran sumidos en un estado de duda. «Vivimos una situación de incertidumbre total. Nunca sabemos cuándo vamos a cobrar porque la Junta paga cuando quiere y casi siempre con retraso», revela esta mujer que, a la vez, alude a la desigualdad entre quienes trabajan en entidades concertadas o subvencionadas y los que lo hacen dentro de la función pública. «Realizamos el mismo trabajo pero en nuestro caso con la duda de no saber cuándo vas a cobrar y además con salarios mucho más precarios. En casi 20 años a mí me habrá subido el sueldo unos 100 euros. Aún nos deben los atrasos de 2022», cuenta. Subraya Belén Franco que es tal la falta de certezas en la que se desenvuelven que «hay personas que están pluriempleadas para poder mantenerse», asume. Por su parte, el gerente de Aspace, José Acevedo, afirma que los atrasos son habituales por parte del Sepad. Este martes recibieron una notificación para corregir una parte de la documentación, lo que significa que el pago «va para largo». «El retraso viene siendo habitual. Habíamos aprendido a sobrevivir, pero este año lo que debíamos cobrar en mayo y se atrasaba a mayo no lo pagaron hasta octubre. Es algo imposible de sostener», concluye. «Lo que nos tiene a todos perplejos es la falta de sensibilidad. Somos 200 trabajadores, 200 familias. No somos 20», sentencia Acevedo. «Llevo 38 años y medio años en Aspace y en la vida he visto esto. Y mira que he visto cosas. Como este año nunca».