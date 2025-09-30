28 asociaciones eligen esta tarde a la nueva junta directiva de la agrupación vecinal
M. J. T.
CÁCERES.
Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00
Un total de 28 asociaciones de la ciudad eligen esta tarde a la nueva junta directiva de la Agrupación Vecinal de Cáceres, que está en manos de una gestora desde octubre de 2024.
La agrupación celebrará hoy dos asambleas generales, una ordinaria y otra extraordinaria, para dar cuenta de la gestión del último año y votar la nueva directiva, que será elegida por los representantes de las asociaciones vecinales de la ciudad pertenecientes a la agrupación.
Los dirigentes vecinales están convocados formalmente a partir de las 18.00 horas a la asamblea ordinaria. Se celebrará en la sede social de la agrupación, situada en la avenida de Hernán Cortés. Y está previsto que una hora más tarde, a las 19.00, tenga lugar la sesión extraordinaria, donde se elegirá a la nueva directiva con el objetivo de «darle normalidad oficial a la gestión» de este colectivo.
El último presidente de la Agrupación fue José Antonio Ayuso, que dimitió del cargo. Gema Gallego preside desde entonces la junta gestora.
