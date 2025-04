La Asociación por la Transparencia Medioambiental y Urbanística vuelve a presentar alegaciones contra el Way Cáceres

La Asociación por la Transparencia Medioambiental y Urbanística (ATMU) presentó el pasado 28 de julio alegaciones contra la aprobación inicial de la modificación puntual del ... PGM para el APE 26.01 Centro de Ocio Way Cáceres, que promueve Kronos junto al Carrefour. En opinión de ATMU, esta aprobación inicial concedida por el Ayuntamiento de Cáceres se produce «sorteando procedimientos e incumpliendo normativa a la que por ley está obligado».

Según se recoge en el acta del Pleno del 18 de Mayo, por la que se ha aprobado inicialmente la propuesta, «asistimos a un esperpento en el que el Ayuntamiento de Cáceres asume como propia la iniciativa de la Modificación (así lo exige la Ley para tramitar Planeamiento General o sus modificaciones) y tramita de oficio el documento de modificación puntual del PGM y del Plan Especial que presenta el promotor del inmueble a desarrollar en el APE 26.01, sin observar los procedimientos legales y requisitos técnicos de obligado cumplimiento», denuncia el colectivo en una nota.

Del estudio y análisis tanto del punto 5º del acta del Pleno Municipal de 18 de Mayo de 2023, Aprobación Inicial PGM APE 26.01 Centro de Ocio, como del documento de la Modificación expuesto al público, la conclusión que se alcanza es que «de nuevo nos encontramos con un episodio de urbanismo a medida, claramente una dispensa en favor de un particular, carente de la más mínima justificación en servicio del interés general en el sentido de que la Administración no puede atisfacer ningún otro interés que no sea estrictamente el interés público».

Señalan que además de lo anterior y relativo a cuestiones más técnicas, «llama poderosamente la atención la falta de rigor en el Estudio Económico y la enorme desproporción entre el importe que el promotor propone abonar al Ayuntamiento en concepto de pago por el incremento de valor de los terrenos generado por la modificación, y la cantidad que realmente correspondería abonar si se contara con una valoración profesional e independiente».

ATMU lleva más de dos años advirtiendo de las «graves irregularidades» que desde el Ayuntamiento de Cáceres se están cometiendo alrededor las tramitaciones urbanísticas sobre este ámbito.

La modificación puntual del plan general que ahora se ha aprobado inicialmente modifica, «sin justificación alguna», el régimen de usos del Centro de Ocio, flexibilizando la distribución de estos casi sin limitación.

Incremento de valor de los terrenos

Por otra parte, denuncian que el incremento de valor que el promotor «auto declara» sin una justificación ajustada a la Ley, y sobre el que propone liquidar sus obligaciones de pago parece que es aceptado sin más por el Ayuntamiento, sin exigir el cumplimiento de los más mínimos requisitos legales y de procedimiento, admitiendo las valoraciones que sin justificación alguna propone el propio promotor y resolviéndose con una irrisoria compensación al Ayuntamiento de 30.700 euros.

«Esta es una tomadura de pelo a la ciudadanía y una irresponsabilidad por parte de un Consistorio que renuncia a valorar en su justa medida y exigir la cantidad que le correspondería por el incremento del valor del aprovechamiento lucrativo, la cual podría ser diez veces superior a la propuesta», concluye la asociación.