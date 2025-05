La asociación contra el acoso escolar de Cáceres atendió 24 casos en un año

La empatía, el apoyo entre las familias y la búsqueda de un itinerario para abordar los casos de acoso escolar alumbraron la creación de Acoes, ... la Asociación contra el Acoso Escolar de la provincia de Cáceres, que ha atendido 54 casos desde su creación. Arrancó en 2020 aunque empezó a funcionar de forma legal unos meses después, en el primer trimestre de 2021, en mitad de una pandemia que condicionó profundamente la vida cotidiana en las escuelas.

Este último año, de septiembre de 2022 a noviembre de 2023, han intervenido dando su asesoramiento en 24 casos diferentes. Desarrollan una actividad de respaldo a las familias que, tal y como dice Maribel Mendoza, su presidenta, no cesa ya que el problema del bullying persiste y tiene muy distintas caras. Las nuevas tecnologías han desplegado un nuevo tablero de juego en el que también se extienden las agresiones. A pesar de que la sede de Acoes está en la ciudad de Cáceres y que su objetivo es la capital y la provincia el hecho de que no haya asociaciones similares en la región hace que atraigan otros casos de la comunidad autónoma, por ejemplo el de las niñas agredidas sexualmente en un colegio de Montijo.

«Tenemos familias de Badajoz capital, de varios pueblos de Badajoz además de Cáceres, ayudamos a mucha gente, a través del correo electrónico podemos contactar con personas que nos necesitan», apunta Mendoza, incansable en una lucha que también le ha tocado de cerca. «Nuestro objetivo es que los niños estén bien», enfatiza esta mujer.

Varios de los 24 casos en los que ha intervenido la asociación Acoes este año han llegado al ámbito judicial. «En la mayor parte de los casos se archivan, porque los menores son inimputables, muchas veces terminas por dejar de creer en la justicia». La violencia de unos alumnos contra otros afecta tanto a los de Primaria como a los de Secundaria, por lo que puede observar esta asociación del trato directo con las familias, pero cree que el primer curso de la ESO, suele ser crítico.

Mendoza considera que los protocolos antibullying de los centros escolares no funcionan como debieran. Sugiere que los centros evitan o retrasan abrir este proceso. Cree que el papel de los profesores es vital en estos casos y también el de la Consejería de Educación. «Si hay que sancionar al profesor, al orientador, al psicólogo, al jefe de estudios se le sanciona si no hacen bien las cosas como nos sucede a todos en nuestros trabajos». Insiste también en que no aspiran a condenar el trabajo de los profesores, pero sí a que la actitud de todos permita rebajar la tolerancia al bullying. «No se avanza lo suficiente porque Educación no quiere salir de su zona de confort. Cree que todavía existe la creencia en una parte del profesorado de que el bullying «son cosas de niños y no pasa nada; hay nuevas generaciones de docentes que están un poco más concienciados».

Familias

Mendoza considera que las familias tienen también una parte importante de responsabilidad a la hora de afrontar el caso. «Desgraciadamente hay muchas familias que están rotas, hay muchos divorcios, no entro ahí pero en muchas ocasiones lo sufre el niño, hace falta mucha mediación, hay cosas que se escuchan en casa y que no les hacen bien a los niños».

La asociación organiza actividades para recaudar fondos y lograr que se visualice esta situación y darse a conocer entre las familias que puedan necesitarles. Cuentan con abogados voluntarios y otros profesionales como psicólogos para atender a las personas que no cuenten con posibilidades económicas.

También están en contacto con los medios y organizan ruedas de prensa para dar a conocer casos que quieren que salgan a la opinión pública. Maribel Mendoza recalca que se cuida mucho no revelar la identidad de las personas y que se evita que ningún padre salga a la luz si no lo desea.

A finales del pasado mes de junio ofrecieron una rueda de prensa para denunciar un caso de ciberbullying en el que estaban implicados alumnos del colegio concertado San Antonio de Padua. El caso se archivó por ser menores, que son inimputables, pero quisieron hacer público lo sucedido para mostrar su disconformidad sobre cómo gestionó el caso el colegio.

La consejería de Educación explicó que cuando se comprobó el alcance de los hechos se adoptaron medidas. Indicó que se abrió el protocolo de Acoso Escolar, se llevaron a cabo las entrevistas con todas las partes implicadas en el hecho y que además se adoptaron las medidas disciplinarias recogidas en el Plan de Convivencia para tal fin.