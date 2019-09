Un artista en Florencia y los nuevos de la ciudad

Qué difícil es pensar en los que esta semana han estado haciendo de la calle una fiesta con las novatadas y no recurrir a los versos de Rubén Darío. Porque oye, la juventud, divino tesoro, se va para no volver y a veces piensas que qué bien que se haya ido para no tener que ser sometido a ignominias varias, mejunje de huevos, ketchup y vinagre a modo de champú y extrañas pruebas de confraternización. Y todo para ser aceptado en la tribu. En fin, que disfruten, que ya se volverán viejos y rollo.

Rodrigo Arahuete expone en la sala Belleartes. :: armando méndez

Los Erasmus y alumnos extranjeros que van a cursar este año en la universidad extremeña, recién llegados a la ciudad, se sorprenderán probablemente con ciertos localismos, alimentos que nunca hayan probado, palabras que les resulten galimatías. Para hacerles más fácil la integración, la UEx y la asociación ESN (Erasmus Student Network) les han organizado un denso programa. En él hay alguna visita cultural, pero sobre todo una batería de actividades lúdicas de socialización como speed dating (citas rápidas para conocer pareja), karaoke, bingo musical o beerpong, un juego basado en encestar pelotas de ping-pon en cervezas. Así que si se aburren o se sienten solos será porque ellos quieran.

Seminario de inteligencia emocional a través de la música. :: A.M.

Imparables y muy empeñadas en hacer el mundo mejor pero sin renunciar a la alegría y el disfrute de la vida son Las Ritas, un animoso grupo de mujeres unidas para ser solidarias. Preparan tapas caseras, que pueden degustarse junto a una cerveza en uno de los bares colaboradores. Lo recaudado va destinado a organizaciones de distinto tipo. La cita de hoy sábado, en el chiriguito del Paseo Alto, va dirigida a la plataforma Mujeres por la Igualdad de Cáceres. Arranca al mediodía, desde las 14,00 horas. Despiden el verano a su manera, aunque probablemente durante el otoño y el invierno sigan con la tarea.

También muy activistas, aunque con distinto cariz, son los miembros de la asociación Torres de Cáceres que ayer entregaron su premio anual, este año a la Fundación Tatiana de Guzmán. El acto, que se celebró en el palacio de los Golfines de Abajo finalizó con un concierto del cuarteto de saxos Alpha Novum. La asociación Torres de Cáceres pretende poner de relevancia el patrimonio de la ciudad, darlo a conocer y demandar mejoras.

Hilario Bravo en la presentación del libro Jardín Mexica. :: A. Méndez

La sala Belleartes continúa con su incansable labor cultural y ayer inauguró la exposición 'Perspectivas', del joven ilustrador Rodrigo Arahuete, en la que muestra una recopilación de sus últimas obras. El collage y el rescate de papeles y objetos de su propia ficción predomina en esta muestra, que puede verse hasta el próximo 6 de octubre en la sala de la calle Donoso Cortés. Formado en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, este mismo año ha recibido un premio del museo Thyssen Bornemisza.

De artistas que exponen en Cáceres a otros que afrontan retos internacionales. El pintor Luis Miguel Vaz-Romero participa en una muestra colectiva en el Palazzo Bastogi de Florencia en donde participan 24 creadores de todo el mundo. Esta muestra se enmarca en los actos de la primera bienal internacional de Etruria. Su participación llega después de haber resultado finalista en el Concurso Internacional de Arte Contemporáneo de Roma que tuvo lugar en marzo. La obra elegida es Sátiro y Ménade, óleo sobre tablero, inspirada en un balsamarium etrusco del siglo III a.c.

Luis Miguel Vaz-Romero junto a su obra en Florencia. :: HOY

Otro conocido artista de la ciudad también ha sido protagonista de la actividad cultural de la semana. Se trata del pintor Hilario Bravo, que en esta ocasión ha presentado un libro sobre su estancia en México con motivo de la elaboración de tres grabados. La obra se llama 'Jardín Mexica, Diario de un paseo por el ombligo de la luna' y la presentó el pasado jueves en Capitán Haddock. Éste es el segundo diario publicado después de su Cuaderno de Roma.

La asociación Torres de Cáceres entregó su premio anual . :: A.M.

La música es mucho más que una evasión o un elemento de distracción. El pasado jueves en la Facultad de Formación del Profesorado Joan Guerra celebró el seminario 'Inteligencia Emocional y su desarrollo a través de la música', con el objetivo de conocer la relación entre los procesos psicológicos y la música, entre otros aspectos. Los asistentes se divirtieron y aprendieron nuevas perspectivas sobre la música.

Termina la semana pero ya podemos ir pensando en la próxima, porque va llenándose el calendario. El próximo viernes a las nueve de la noche en el club El Encinar se celebra la VII cena benéfica a favor de las Dehesas Solidarias. La organiza el catering Pajuelo y está amenizada por el dúo Lolo y Abraham.