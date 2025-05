Arte que viste y doble cumpleaños

La diseñadora Arena Martínez presenta la muestra 'Where art meets fashion' en la sala El Brocense.

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 4 de junio 2022, 08:17 Comenta Compartir

Que el vestir es un arte ya lo sabíamos, pero la exposición 'Where art meets fashion' (Donde el arte se encuentra con la moda') que ... se inauguró ayer en la sala El Brocense nos pone delante de los ojos la relación entre ambas disciplinas. La joven diseñadora madrileña Arena Martínez firma una muestra que puede verse hasta el 2 de julio y en la que colabora con artistas como Papartus, Juan Sotomayor, Marina Vargas o Misterpiro. En esta exposición se presenta el proyecto solidario 'One bag many smiles', basado en la fabricación de 20 bolsos en lienzo que fueron intervenidos por artistas como José Manuel Ciria o Alberto Corazón.

La sala El Brocense nunca defrauda y ha sido una de las actividades más destacadas de la semana en Cáceres, donde no para de moverse la agenda cultural y social. En los últimos siete días ha habido también un doble cumpleaños. El pasado miércoles la Subdelegación de Defensa cumplió 26 años y tuvo lugar un acto institucional con izado de bandera y entrega de reconocimientos y diplomas. La Cruz de la Real Orden de San Hermenegildo fue impuesta al brigada Raúl Muriel López y la Cruz de Oro a la Constancia en el Servicio recayó en Vicente Casares Cabrera. Recibieron reconocimientos la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, el Ayuntamiento de Alcántara, la Facultad de Enfermería, el IES Caurium de Coria, el Personal Civil Laboral de la Subdelegación de Defensa. La ganadora de la fase provincial de la octava edición del concurso literario escolar 'Carta a un militar español' recayó en Marta Vivas Redondo del colegio Carmelitas. Hablamos en el titular de este Cacerescaparate de un doble cumpleaños. El segundo es el del Centro Penitenciario de Cáceres, que cumple 40 años y que ayer celebró sus actos oficiales con la presencia de Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias y la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco. Su director, Nahum Álvarez, explicaba ayer enorme cambio de perspectiva que ha experimentado la prisión desde su apertura. Continuamos con la presentación de libros, que nunca faltan. El pasado miércoles en la Biblioteca Pública de Cáceres se presentó 'Tinta sobre papel como arma política': la prensa falangista en la provincia de Cáceres (1933-1937)', de David Corchado Guillén, al que acompañaron Diego Vicente Sánchez, historiador y miembro de la Junta Directiva del GEHCEx, Francisco García Fitz, director del Servicio de Publicaciones de la UEx y Enrique Moradiellos, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. Este libro «pretende profundizar en las memorias colectivas y atender a los orígenes, el personal, la ideología y la práctica política del movimiento falangista cacereño, así como su participación en procesos y acontecimientos decisivos para el devenir de la España del siglo XX», según la información que proporciona la UEx. El jueves en la fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero se presentó 'Lágrimas de oro, la epopeya de Pizarro', de José Luis Gil Soto y editada por Espasa-Planeta. Tal y como explica el propio autor, que fue pregonero de la Feria del Libro de Badajoz y acaba de firmar su obra en la de Madrid se trata de una novela histórica y un thriller que gira en torno a la conquista del imperio inca por parte de los hermanos Pizarro. El autor estuvo acompañado en este acto por su hermano, el historiador Alfonso Gil Soto. Ayer en el Ateneo se presentó 'Escritos en la tarde', un libro coral creado por los alumnos y alumnas del Taller de Escritura Creativa II de la Universidad Popular y editado por Letras Cascabeleras. En él se pueden encontrar tanto microrrelatos como poemas e incluso algún que otro aforismo, de temas libres. Su fin es solidario, para apoyar a la Asociación 'Cuéntame algo que me reconforte', una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a escribir y publicar libros personalizados con audiocuentos para niños y niñas con enfermedades terminales y en cuidados paliativos, tal y como informa el Ateneo en su página web. La semana empezó de forma emocionante para decenas de estudiantes y escolares de la ciudad. El lunes en el complejo cultural San Francisco se entregaron los premios 'Destacando', que otorga la Asociación Española de la Iniciativa Joven como una forma de estimular a estudiantes de distintos niveles. Alumnos del centro de educación especial PROA, del instituto Javier García Téllez, de la escuela de inglés Helen Doron y de la Escuela de Boxeo recibieron sus diplomas y sus bandas y hablaron del esfuerzo que han llevado a cabo en distintas facetas. Nos vamos como hemos empezado, hablando de arte, en esta ocasión del de Tle Elo/ Teresa García Antequera, que hasta el próximo 12 de junio muestra en Belleartes el proyecto expositivo 'Estigmas', que muestra obras de diferentes técnicas haciendo un recorrido pictórico desde 2020 hasta la actualidad. Formada en la Universidad de Sevilla esta autora mezcla, según la nota que envía Belleartes, «la técnica académica adquirida con un lenguaje lleno de contrastes y colores saturados como reflejo crítico de la voz de la juventud». Participa también en proyectos relacionados con la música electrónica y la cultura rave. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. El fin de semana se escribe en clave rural en la ciudad con la presencia de 'Jato'. Cáceres huele un poco más a pueblo. Pásalo bien.

