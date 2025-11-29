El arte ilumina el fin de mes en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:43 | Actualizado 07:54h. Comenta Compartir

Ya es Navidad en Cáceres y si tú, lector o lectora, has llegado hasta este artículo, ya te habrás dado cuenta de que la ciudad brilla, tenemos un gran árbol en la Plaza Mayor y se ha dado el pistoletazo de salida a toda la parafernalia de estos días, este pastiche de intensidad emocional y compras, del que rara vez salimos indemnes. Hay quien se vuelca en estas jornadas de espumillón y quien prefiere pasar de puntillas por ellas. Para todos hay muchas cosas que hacer y que ver. Se han inaugurado interesantes exposiciones artísticas estos días. Una de ellas es la del XXVIII Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense, cuyo fallo se dio a conocer ayer. En la muestra se pueden ver las obras ganadoras y las seleccionadas de las 1.192 que se han presentado en esta edición a la que, como siempre, confluyen artistas de todo el mundo. La granadina Belén Mazuecos se ha alzado con el primer premio por su obra, acrílico sobre papel, titulada por 'Área de registro y catalogación de obras de arte'. Juliana González, Pablo del Pozo, por su obra, una pieza textil, Kepa Garraza y María Cobas han sido otros de los premiados.

La siguiente parada en un imaginario circuito por las exposiciones de la ciudad se encuentra en la Sindicalista, el interesante y siempre activo local de la calle Roso de Luna. Allí inauguró muestra el pasado jueves la exposición 'Por mi propio camino', de la ilustradora María Polan, que invita a descubrir mujeres «sus emociones, su fuerza y cómo han sabido mirar el mundo, resistir y seguir caminando», explica la nota de prensa de la exposición, que estará abierta hasta el 11 de enero. «A través de la poesía y la ilustración, dos disciplinas profundamente femeninas, reflexionamos sobre cómo, aunque la poesía sea minoritaria y la ilustración tan visible, el trabajo de las mujeres muchas veces ha permanecido oculto». La muestra está dedicada a las autoras del pasado Catalina Clara Ramírez de Guzmán, Teresa de Cartagena, Luisa de Sigea, Clara Jara de Soto, María Gertrudis de Hore, Carolina Coronado, María de Zayas y Walada. Y a las voces del presente: Carmen Ibarlucea, Pilar López Ávila, Pilar Alcántara, Laura Guerra, Ángela Sayago, María Jesús García Fernández, Maria José Flores y Mayte Gómez Medina.

Seguimos. El donostiarra Gorka Chillida, nieto de Eduardo Chillida, lleva hasta el Palacio Godoy, hasta el hotel Hilton, su exposición 'Dejar Crecer', la tercera de una trilogía en la que analiza como tema un profundo trabajo sobre la ausencia de dominio. Nacido en un entorno artístico, creció viajando desde pequeño por exposiciones y ferias que marcaron su visión del arte Estudió Bellas Artes en Madrid, pero pronto abandonó la carrera para aprender a trabajar la piedra en Croacia con su tío Carlos Lizariturry.

Exposición sobre Francisco Moreno Galván dentro del festival de Flamenco que organiza la Asociación de Amigos del Flamenco de Extremadura, presidida por José María Chaves Palacios. JORGE REY Exposición de Gorka Chillida en el Hilton. HOY La actriz Asun Mieres protagonizó El Club de la Maga en el hotel Alfonso IX. JORGE REY 1 /

De regreso a España, trabajó tres años explorando con su padre, Pedro Chillida, diversos materiales como el bronce, el aluminio o el hierro, profundizando en el uso del espacio y la materia como elementos esenciales de la escultura.

Ha realizado exposiciones individuales en ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián o Cadaqués. Y ha participado en ferias nacionales e internacionales.

El Festival de Flamenco de Cáceres celebró su acto central el pasado sábado y este martes inauguró una exposición sobre el centenario de Francisco Moreno Galván, poeta, pintor y letrista y un renovador del flamenco. La muestra está ubicada en la sala Pintores y podrá verse hasta el 12 de diciembre. Según explica José María Chaves Palacios, presidente de la Asociación de Amigos del Flamenco de Extremadura en el catálogo de esta exposición, Moreno Galván dejó su huella en su creación artística y en su arte «se escucha sin matices la voz quejumbrosa de los gitanos, de los marginados, de los desposeídos». Se encuentra en su obra «un aroma instintivo que recoge la voz negra del flamenco».

Exposición del XXVIII Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense, cuyo fallo se dio a conocer el pasado jueves. HOY Charla sobre nutrición a cargo del doctor Luis Prieto en el Gran Hotel Don Manuel. HOY El empresario Claudio Plata será Melchor, el empleado de banca Eugenio Sánchez será Gaspar y el actor Barso Coubaly será Baltasar en la próxima cabalgata de Reyes. HOY 1 /

El Otoño Literario lleva semanas acompañándonos, en concreto desde el mes de octubre, y esta llega a su fin. Lo ha hecho con tres presentaciones. El martes 25 Paco de Borja dio a conocer 'La espetera de la abuela Dora... y otras historias' en el Ateneo de Cáceres a las el jueves 27 José María Martín Martín presentó 'Donde el agua calla' en el Palacio de la Isla a las 18:30 horas, y el viernes 28 Darío González y Mery Rodríguez hicieron lo propio en ese mismo espacio con el libro infantil 'La hormiga valiente'. Muy cerca de este espacio, en el bar la Conce el pasado jueves el tenor Alonso Torres Ventosa presentó en el gastrobar La Conce el libro de poemas 'Traiciona al tipo del espejo'. Y en la Biblioteca Pública, Beatriz Pulido Flores presentó el viernes junto a Miguel Ángel Lama 'La otra orilla', «un viaje eterno por la condición humana».

El pasado martes 25 varios centenares de personas acudieron a la manifestación por la erradicación de la violencia contra las mujeres. A su término hubo un acto en el hotel Alfonso IX. El club de la Maga presentó a Asun Mieres en 'Palabras'. Organizado por la asociación Letras Cascabeleras trata de «dar voz a personas vinculadas al mundo de la cultura local, como escritores, artistas, poetas, dramaturgos. La actriz Asun Mieres ya prepara su estreno el próximo 3 de enero de la obra 'Locas. Retiro sin cobertura' en el Gran Teatro de Cáceres.

La alimentación también es cultura y el pasado jueves el doctor Luis Prieto ofreció la conferencia 'Alimentos: ¿amigos o enemigos?' en el hotel Don Manuel, dentro de su ciclo de conferencias de salud y bienestar.

Nos vamos como hemos empezado, hablando de Navidades en ciernes. El pasado viernes hubo una comida de la Asociación de Reyes Magos en el hotel V Centenario de Cáceres. Allí se dieron a conocer los nombres de los que representarán a los monarcas dadivosos en la próxima cabalgata de Reyes en la ciudad. El empresario Claudio Plata será Melchor, el empleado de banca Eugenio Sánchez será Gaspar y el actor Barso Coubaly será Baltasar. En el acto se brindó un homenaje póstumo a José María Saponi. ¡Hasta el próximo sábado!

