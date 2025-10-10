Arte Aparte selecciona 117 obras para participar en la feria en noviembre

Redacción CÁCERES. Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Asociación Cultural Belleart ha publicado la lista de propuestas seleccionadas para participar en la XI Feria de arte y acción Arte Aparte 2025, que se desarrollará del 31 de octubre al 29 de noviembre, en Espacio Belleartes (Cáceres) y en el Valle del Ambroz.

Durante la convocatoria se presentaron cerca de 500 propuestas en las categorías de pintura, dibujo, grabado, estampación, collage, técnicas digitales, textil, escultura, fotografía, videoarte, instalación, IA, danza, performance, teatro, radio y música, de las que se han seleccionado 117.

Habrá artistas internacionales de países como México, Colombia, Venezuela, Portugal, Uruguay, Francia, Italia, Australia, Marruecos, Brasil o Argentina. Como todos los años, la feria ha seleccionado a sus artistas atendiendo a criterios de paridad de género, y alcanzando el 50% de participantes regionales y un 50% de artistas nacionales e internacionales.

Paralelamente a la feria se desarrollan actividades durante todo el mes en disciplinas como teatro, danza, videoarte, performance, instalaciones, música experimental, etc. La inauguración tendrá lugar el viernes día 1 de noviembre a las 21.00 horas Belleartes.