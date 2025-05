Arte Aparte, ocho ediciones impulsando desde Cáceres la creación extremeña

LUCÍA MONTESERÍN CÁCERES Jueves, 8 de septiembre 2022, 10:58 Comenta Compartir

La semana pasada quedó abierto el plazo para presentar propuestas a la octava edición de la Feria Arte Aparte 2022 organizada por la asociación cultural Belleart de Cáceres. Se cerrará el próximo 20 de septiembre y a continuación se seleccionará a los artistas que expondrán dentro de la feria, que se celebrará del 7 al 30 de octubre en el Espacio Belleartes, situado en el número 6 de la calle Donoso Cortés.

Arte Aparte trata de dar visibilidad al arte contemporáneo hecho en Extremadura y a los artistas de la región, para quienes reserva la mitad del total de propuestas seleccionadas. El número de obras y autores aún no está definido, ya que se confeccionará atendiendo individualmente las obras que se presenten, el espacio disponible y el método con el que puedan presentarse.

«Hemos recibido ayuda por parte de las instituciones para poder hacer esto posible y mejorar los medios de promoción y llevarla a cabo», explica Agustín Nieto, presidente de la Asociación cultural Belleart. Las ayudas provienen del Ayuntamiento y de la Diputación y están a la espera de su aprobación. Esperan que la Junta de Extremadura les reciba después de estas ocho ediciones.

«Queremos hacer una selección de artistas que aporten algo innovador, que no se haya visto. No queremos un espacio de cuadros normal», añade el presidente. En esta feria se busca el arte contemporáneo y el arte experimental. Y no solo hay arte visual, sino también video-arte o artes de acción. A su vez, se van a incluir también muestras de música contemporánea.

223 solicitudes en 2021

En la edición anterior se presentaron 223 solicitudes de participación, de las cuales se seleccionaron 60 más otras 20 de arte de acción, con un total de 80 propuestas. Hasta 70 artistas participaron en este proyecto, la mitad de ellos extremeños. El otro cincuenta son tanto nacionales como extranjeros. Llegaron a venir de países como Portugal, Brasil, México, Argentina o Francia.

Este espacio y convocatoria ha servido de trampolín para algunos de los artistas que han participado en ediciones anteriores. Es el caso de Saray Bachiller, que expuso su obra completa en la galería. También menciona Nieto a otros como Adrián Aguado o artistas reconocidos como Jesús Brea, Tocha, Pekolejo, Digo Diego, que han estado en la galería cacereña con sus trabajos.

Arte Aparte nació en el año 2009 con el fin de dar un espacio a los artistas noveles o poco conocidos. Su primera sede se encontraba en la calle Viena, lugar donde se hizo la primera edición de este encuentro de artistas. Tras el año 2010 se produjo un parón debido al cambio de sede y durante tres años no se pudo llevar a cabo la feria.

Para acceder al proceso de selección los artistas interesados deben enviar un correo a belleartcc@gmail.com en el que adjunten una o varias imágenes de dos obras como máximo con las que quiera participar, nombre y apellidos del autor, DNI, título de la obra, dimensiones de la misma, técnica usada, precio, una breve descripción sobre la idea y un breve historial artístico del autor de cuatro o cinco líneas.

La asociación dispone de una página web en la cual el público pueden ver qué artistas participaron en ediciones anteriores y las obras que presentaron. El la misma calle de la galería se encuentra también el museo Helga de Alvear, que ha dado un enorme impulso a esta parte de la ciudad como un lugar para la cultura contemporánea.

