Arroyo-Malpartida se reúne con Adif para dirimir el futuro de la barriada cacereña

La nueva plataforma vecinal surgida en la Estación Arroyo-Malpartida, barriada pedánea situada a 17 kilómetros de Cáceres, se reunirá con Adif (Administrador de ... Infraestructuras Ferroviarias) para dirimir el futuro de la urbanización. El encuentro, que sus integrantes califican de «histórico», se celebrará el 5 de diciembre en Mérida. A la cita acudirá el responsable del área de Patrimonio y Urbanismo de la zona sur, Enrique Borrego.

Hasta este encuentro los integrantes de la plataforma Villa Hispana Gertrudis de la Fuente llevarán una de sus grandes reivindicaciones: buscar una solución a las calles de la barriada que todavía, a día de hoy, están en tierra, sin asfaltar.

«Esperamos que de la reunión salga la solución al problema de la titularidad y el arreglo de las calles. Son terrenos que ya están desafectados. Y lo que nosotros queremos es que el Ayuntamiento de Cáceres asuma esa cesión», detalla Mari Ángeles Tajuelo Catalán, que ejerce como portavoz del colectivo.

«Queremos que nos aclaren de quién son las calles: del Ayuntamiento, de Adif o de los que hemos comprado las casas»

La situación a la que se refiere no afecta a toda la Estación Arroyo-Malpartida, sino a una zona muy concreta situada junto a la avenida de los Chopos. «Lo que queremos es que nos aclaren de quién son esas calles: si son de los que hemos comprado las viviendas, si son de Adif o si son del Ayuntamiento», apunta Alejandro Moreno García, que tiene una vivienda, con macetas en la puerta, en una de estas vías de tierra. «Si son de Adif, lo que queremos es que dé el permiso al Ayuntamiento para que las arregle», agrega.

«El día 5 saldremos de dudas y sabremos al fin de quién son las calles porque a día de hoy no lo sabemos», resalta Mari Ángeles Tajuelo. Desde la plataforma apuntan que el pasado día 20 de octubre mantuvieron una reunión con el Ayuntamiento. Durante ese encuentro, al que asistió el alcalde, Rafael Mateos, y varios concejales, se indicó a los vecinos que esas calles son de Adif, según narran los residentes. Mateos instó a la plataforma a solicitar una reunión con Adif para abordar la problemática. El Consistorio también está convocado a este encuentro, según detallan desde la plataforma.

En la Estación Arroyo-Malpartida hay en la actualidad ocho calles de tierra, que suman 78 casas en total. «Las hizo el Instituto Nacional de Vivienda. No son de Adif; las hizo Franco», recuerdan los vecinos. «Si no nos arreglan la calle, yo no voy a pagar impuestos como el IBI (impuesto de bienes inmuebles) al Ayuntamiento de Cáceres», resuelve Roberto Ríos, uno de los residentes más veteranos de la Estación.

El resto de las calles de esta barriada pedánea sí se encuentran asfaltadas y el Consistorio se encarga de su mantenimiento. Esta plataforma vecinal echó a andar el pasado mes de septiembre.

Además de reclamar el asfaltado de las calles de tierra, en su lista de prioridades tienen otras reivindicaciones. No son problemas nuevos, precisan. Por un lado, demandan una línea regular diaria de autobús urbano con, al menos, dos frecuencias. Existió hasta 2016. En julio de ese año la Estación Arroyo-Malpartida perdió la conexión con Cáceres por la retirada de la empresa que cubría el trayecto diario. En estos momentos, el servicio funciona bajo demanda. Tienen que avisar con antelación y deben subirse, al menos, dos viajeros.

Reclaman por otro lado más iluminación a la entrada del barrio y un paseo con farolas desde el cruce de la antigua EX-207 hasta la entrada de la población.

El listado de peticiones incluye una solución al vertido de aguas fecales que van a parar al regato que cruza la población. La plataforma está preocupada, además, por la proximidad de la planta solar que se ve desde la Estación y que se ubica en el término municipal de Malpartida de Cáceres. Quieren hablar sobre su extensión con su alcalde, Alfredo Aguilera. «No queremos que se nos arrimen mucho», señala la portavoz en referencia a las placas. Asfaltar el camino que une esta localidad con la Estación es otra de las reclamaciones.

La vida transcurre tranquila en Arroyo-Malpartida. Ya no hay ni bares, ni tiendas, ni colegios. Una furgoneta reparte a diario el pan y, de vez en cuando, pasa otra con melones y sandías. Las vías siguen en uso. Aquí para el tren regional procedente de Valencia de Alcántara.

Recuerdan los habitantes de mayor edad que la de Arroyo-Malpartida no fue una estación más. Contó con un depósito de máquinas y llegó a tener 1.100 habitantes. En la actualidad hay 80.