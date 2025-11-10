HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Integrantes de la plataforma vecinal de la Estación Arroyo-Malpartida en una de las calles que están sin asfaltar. JORGE REY

Arroyo-Malpartida se reúne con Adif para dirimir el futuro de la barriada cacereña

La nueva plataforma vecinal de este barrio pedáneo de Cáceres espera que este «encuentro histórico» sirva para poner fin al problema de las calles que aún están en tierra

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:40

La nueva plataforma vecinal surgida en la Estación Arroyo-Malpartida, barriada pedánea situada a 17 kilómetros de Cáceres, se reunirá con Adif (Administrador de ... Infraestructuras Ferroviarias) para dirimir el futuro de la urbanización. El encuentro, que sus integrantes califican de «histórico», se celebrará el 5 de diciembre en Mérida. A la cita acudirá el responsable del área de Patrimonio y Urbanismo de la zona sur, Enrique Borrego.

