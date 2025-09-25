Arreglarán los baños del parque Gloria Fuertes de Cáceres tras ser vandalizados de nuevo El Ayuntamiento gastará unos 3.000 euros en eliminar pintadas, cambiar sanitarios rotos y reparar los techos

CÁCERES. Jueves, 25 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado este miércoles una nueva actuación para arreglar y adecentar los baños públicos ubicados en el parque Gloria Fuertes, en el paseo de Cánovas, tras volver a ser vandalizados una vez más. Las actuaciones serán ejecutadas por la nueva empresa concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento, Serveo, y obligarán al cierre del evacuatorio durante un plazo estimado de dos semanas.

El adecentamiento completo de los baños públicos supondrá la instalación de cristales separadores entre estancias, la sustitución de sanitarios rotos, la revisión e instalación de elementos de carpintería, la reparación de techos, y la eliminación de grafitis y del resto de actos vandálicos, lo que costará a la arcas municipales unos 3.000 euros.

«Se trata de un dinero que nos gustaría destinar a la mejora de otros servicios públicos, pero que el incivismo de una minoría nos ha obligado a tener que gastarlo en arreglar la vandalización de un espacio situado en el corazón de la ciudad y que utilizan tanto los vecinos de Cáceres como los turistas; siendo parte así de la imagen de la ciudad», ha señalado el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel.

Visita a las instalaciones

Muriel ha visitado este miércoles las instalaciones junto al concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos.

El edil de Servicios Públicos ha explicado que el Ayuntamiento ha procedido también a realizar otros trabajos de mejora en el paseo de Cánovas, como la reposición de las baldosas en mal estado a lo largo de todo el paso. Además, se está procediendo también al arreglo de todos los alcorques en mal estado. Esta actuación supone un montante total de 40.000 euros.

A mediados de 2024 el equipo de Gobierno ya anunció que pondría en marcha una red de baños públicos con cobertura en distintos puntos. Pedro Muriel anunicaba entonces la reapertura de los servicios de Gloria Fuertes, que tuvieron que cerrar antes por sufrir olas de vandalismo.

Muriel aseguró que habría además aseos en el Rodeo y el parque del Príncipe. «Son muchas las personas que acuden a diario a pasear, especialmente personas de cierta edad, y los necesitan», explicó entonces.

Meses después, en diciembre, abrió el nuevo servicio de Cánovas. Es un recinto sanitario con lavabo e inodoro autolimpiable y cuenta con un mecanismo antivandálico. Eso sí, por las noches cierra.

En los presupuestos participativos de 2025 se incluye una partida de 140.000 euros para nuevas instalaciones en el parque del Príncipe y la plaza Mayor. Los baños públicos son sobre todo utilizados por personas de avanzada edad y familias con niños pequeños.