Arranca la tramitación del presupuesto de Cáceres sin publicar el borrador

Por primera vez en casi una década el Ayuntamiento de Cáceres va a iniciar la tramitación de los presupuestos anuales sin publicar el borrador de las cuentas con el anteproyecto en su página web.

La metodología se aprobó en 2014 y desde entonces los ... vecinos tienen oportunidad de hacer sus propias propuestas para elegir el destino de una cantidad de dinero que el Consistorio reserva para hacer obras o afrontar servicios que los barrios demandan. Para ello, el proceso arranca con una resolución de Alcaldía y la difusión del borrador, pero esta vez será diferente. El pasado viernes, en la Junta de Gobierno local, se aprobó el comienzo de este proceso con vistas al presupuesto de 2024. La intención que tiene el alcalde, Rafael Mateos, es que entre en vigor el 1 de enero. No obstante, en las reuniones que se han mantenido esta semana, los servicios técnicos municipales han advertido al Ejecutivo del PP de que Cáceres no tiene en estos momentos la normativa correspondiente en vigor. La misma fue derogada nada menos que en 2022, pero no ha trascendido hasta hoy.

El concejal de Economía y portavoz municipal ha responsabilizado al PSOE de esta situación. «No queremos hablar de herencia más que lo necesario pero esto es algo que nos hemos encontrado. Vamos a tratar de buscar soluciones», ha detallado en una comparecencia junto a la concejala de Participación, Jacobi Ceballos.

La ciudad no tiene en estos momentos presupuesto, ya que en 2023 no se presentó. Sigue prorrogado el del año 2022 y en sus bases de ejecución está la clave del problema que ahora se encuentra el Consistorio. En el artículo 7 se recoge que queda «sin efecto» el modelo general y las normas metodológicas del presupuesto participativo. Desde entonces, se remite al Reglamento de Distritos y de Participación Ciudadana, y en concreto a su artículo 61, ha añadido. Esa normativa es más genérica, alude a «procesos de propuesta, reflexión y debate» e incluso recoge la necesidad de aprobar un modelo específico con unas normas metodológicas para regular ese proceso participativo. Es justo lo que tenía en vigor el Ayuntamiento desde 2014, pero ya no.

El anterior gobierno inició los cambios para incluir las propuestas que pedían los distritos pero no se concretó el nuevo modelo

«El equipo de Gobierno se encuentra con que debe afrontar la aprobación de un presupuesto pero sin la metodología», ha venido a decir Ángel Orgaz. El concejal de Economía deriva toda la responsabilidad al anterior Gobierno socialista. De hecho, ha pedido explicaciones a la portavoz socialista, Belén Fernández.

El presupuesto de 2022 se aprobó en pleno y en esa aprobación, aunque no se haya sabido hasta ahora, se incluía la derogación de la norma. La intención era elaborar otra más completa o actualizada. El problema es que no está aún y el presupuesto participativo se ha iniciado. «No hay metodología de presupuesto participativo pero ello no mermará la participación necesaria», ha indicado Orgaz. Junto a su compañera Ceballos ha aclarado que mientras se aprueba un nuevo modelo, que necesitará otros apoyos al no tener el PP mayoría en el pleno, lo que se va a hacer es dividir el proceso participativo en dos fases. En la primera se publicarán las cuentas de 2022 y el actual estado de ejecución. Los consejos de distrito se reunirán la próxima semana y podrán hacer aportaciones. Posteriormente, se reunirá el Consejo de Participación. Sobre las propuestas recibidas, con un millón de euros disponible, los técnicos emitirán sus informes. Posteriormente se volverá a reunir el Consejo para dictaminar. En una segunda fase, es decir ya con las propuestas hechas, será cuando se publique el borrador en la página web municipal.

El equipo de Gobierno ha descartado volver a la normativa que se derogó en 2022 mediante la convocatoria de un pleno extraordinario. De esta forma, por primera vez en años, no se va a conocer el anteproyecto de las cuentas municipales nada más comenzar el proceso participativo. Jacobi Ceballos ha aclarado que se va a dar la palabra a los vecinos y que en ningún caso se les privará de la opción de hacer propuestas, también por vía telemática.

Consultada al respecto, la portavoz del grupo socialista aclara que la anterior normativa se derogó dentro de un proceso más amplio. Hubo, explica, un proceso de escucha y el anterior responsable de Participación, David Holguín, quiso atender la petición vecinal para que las propuestas se hiciesen a lo largo de los primeros meses del año y llegasen ya elaboradas y con vistas a su inclusión en el borrador del presupuestos que presenta el Ejecutivo local. «El problema surgió porque se produjo el cambio de Gobierno y esto no se había concluido», detalla. Pese a todo, el PSOE se muestra dispuesto a colaborar para que la nueva metodología incluya las ideas planteadas por los vecinos y el documento llegue a pleno para su aprobación con la mayor agilidad posible.

Impugnación

Curiosamente, en 2017 el PSOE impugnó el presupuesto que presentó el PP por no haber publicado antes el anteproyecto. La explicación que dieron los populares entonces fue que se quería ganar agilidad.

Por otra parte, en la Junta de Gobierno local se ha informados sobre los procesos selectivos que tiene en marcha el Ayuntamiento. El concejal portavoz ha destacado las 14 plazas de auxiliar administrativo en un proceso que, afirma, ha sido agilizado ya con el actual Gobierno.

Misa en el Santuario por la coronación

También se ha dado cuenta de la aprobación de los actos solicitados por la Cofradía d ella Montaña por parte del área de Festejos para celebrar el centenario de la coronación canónica de la patrona. El próximo 12 de octubre habrá una misa en el Santuario y el Consistorio colaborará con dotaciones e infraestructura. Se va a disponer de unas 300 sillas. Además, dentro de la campaña 'Nadie sin hogar', Cáritas llevará a cabo distintas actividades el 25 de octubre y unos días antes, el 19, se dará visibilidad a la lucha contra el cáncer en la Plaza de América. Para el día 21 se ha fijado la edición de este año del festival Aguas Vivas Fest que se tuvo que aplazar por la lluvia.