Arranca la subasta del inmueble de la calle Moret, en Cáceres, cuyo mal estado obligó a acordonar la vía

Ya ha arrancado la subasta para enajenar el edificio de la calle Moret cuyo mal estado obligó a acordonar la vía e incluso generó ... problemas al establecimiento de hostelería Lizarrán, al dejar inutilizada la terraza. No es la primera vez que este inmueble sale al mercado. Ya en 2019 lo hizo por el mismo medio, una subasta judicial que no llegó a prosperar ante la ausencia de interesados.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge los detalles de un proceso en el que aparecen ocho personas afectadas. Son los hermanos García Candela, García Rodríguez y Varona García. Es un procedimiento judicial voluntario que se coordina desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres. El edificio se encuentra en el 36 de Moret, con fachada y acceso desde la calle Pintores. Data de 1910 y cuenta con una superficie de 806 metros cuadrados. La valoración que se ha hecho, como ya informó HOY el pasado día 2, es de 781.193 euros, con una puja mínima de 309.000. Los interesados deben consignar un depósito y pujar por tramos de 15.600 euros.

Del inmueble destacan dos aspectos. Su situación de privilegio en pleno centro y su abandono. Es un bloque que cuenta con cuatro plantas, según recoge el Catastro. El uso es residencial en tres de ellas, además de almacén en la planta superior y uso comercial en la planta baja y en la primera.

Acogió una ferretería y una marca de ropa. Ahora las pujas parten de un mínimo de 309.000 euros en tramos de 15.600. Se ha valorado en 781.193

Propietarios

«Somos 23 propietarios y no hay quien lo compre. De hecho no tenemos ni ofertas», mencionaba hace ya una década uno de los afectados. El precio de salida para el edificio fue, en principio, de tres millones de euros. No obstante, la crisis inmobiliaria paró cualquier interés por el mismo y a ello se sumó ese elevado número de dueños, lo que no hacía fácil la operación de venta.

El edificio de Moret acogió hace años una ferretería y posteriormente fue el centro de ventas de una conocida marca de prendas textiles.

La subasta se lleva a cabo de forma electrónica, una vez que ya es oficial y se da por iniciada con la publicación del correspondiente anuncio en el BOE. El inmueble de Moret-Pintores forma parte de esa larga lista de 'edificios fantasma' que se pueden ver en Cáceres, en unos casos fruto del abandono y en otro por haberse dejado a medias su construcción.