Arranca la obra para reparar la fachada del edificio degradado de Pintores-Moret, en Cáceres

Ya está en marcha la obra para reparar la fachada del edificio degradado de Pintores-Moret, en pleno centro de la ciudad. Son los ... propietarios los que finalmente ejecutan la rehabilitación del exterior del inmueble, que sufrió desprendimientos debido a su mal estado y desde comienzos de 2023 permanece acordonado.

Los trabajos se iniciaron el lunes y este miércoles el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que indicaba que, finalmente, no era necesario llevar a cabo la ejecución subsidiaria prevista por el Consistorio debido a que los dueños del edificio, a los que se había pedido con anterioridad que repararan la fachada, habían decidido mover ficha.

Según el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, estos trabajos «van a permitir que mejore la imagen de una de las arterias peatonales del centro de la ciudad; y, por otro lado, garantizar la seguridad de los peatones».

Fue el pasado verano cuando el Ayuntamiento, con el Partido Popular recién llegado al Gobierno, anunció que actuaría de manera subsidiaria. Es decir, que intervendría con sus propios medios y después pasaría la factura a los dueños.

Medio año después, en marzo, el equipo de Gobierno reiteró este anuncio con más detalles. El Ayuntamiento comunicó que había encargado ya la redacción del proyecto para efectuar ese arreglo. Se dijo entonces que la intervención se llevaría a cabo después de Semana Santa.

De manera paralela, la propiedad –el edificio está en manos de un número bastante elevado de dueños– está intentando dar salida en el mercado al inmueble, que data de 1910. Fue reformado en 1965 y cuenta con una superficie construida de 806 metros cuadrados en una parcela de 294. Hasta ahora se han realizado dos subastas, que han terminado sin un comprador. La primera fue en 2019 y la última tuvo lugar el pasado mes de febrero.

El valor de tasación del inmueble fue de 781.000 euros y se estipulaba que no se adjudicaría por menos de 309.000 euros. No se descarta que haya una tercera subasta, último paso de un proceso judicial denominado división de la cosa común. Se trata de una fórmula prevista por la ley a la que se recurre cuando un bien es indivisible, como es el caso, y no existe acuerdo sobre cómo repartirlo entre todos los propietarios.

Hay que recordar que el vallado del inmueble por parte de la Policía Local obligó a retirar la terraza al vecino local de hostelería, Lizarrán. El negocio acabó por cambiar de ubicación y abandonar la zona.