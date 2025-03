Arranca la obra del parking de Las 300, en Cáceres, que tendrá 173 plazas gratuitas

Pendientes del recurso judicial sobre la obra del Parque del Príncipe

El mismo juzgado que acaba de resolver que el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo del mantenimiento de la Sierrilla, el Contencioso-Administrativo número 2, será el que deba pronunciarse sobre el recurso de Adenex acerca del parking del Parque del Príncipe, cuya ampliación cuestiona al estar en una zona verde. «Puede que sea muy necesario. No entramos en eso, pero en el sitio elegido no puede ser», indican en la asociación conservacionista. Ha pedido que paralice el proyecto como medida cautelar pero no ha habido aún resolución. El Ayuntamiento indica que la obra arrancará entre final de mayo y comienzos de junio. El espacio dispone de un centenar de árboles, algunos con más de 50 años.