Arranca el Cáceres Blues Festival

Con una hora de retraso por la lluvia, el Blues Festival empezó ayer en Santa María con conciertos de Swing Ton Ni Song (foto) y Selwyn Birchwood. Hoy actúan Barra y Blues, Richard Ray Farrell and The Leisure Men, The Cinelli Brothers y Mitch Laddie Band.

