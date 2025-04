Los arquitectos que optan a reformar la plaza de Santiago, en Cáceres, ven escaso el presupuesto

María José Torrejón Cáceres Viernes, 27 de mayo 2022, 07:23 Comenta Compartir

La plaza de Santiago vivió este jueves una imagen insólita y esperadísima al mismo tiempo. La reforma del recinto, anunciada desde hace años, se hacía algo más tangible con la visita sobre el terreno de arquitectos aspirantes a diseñar la remodelación del espacio. Una decena de profesionales, procedentes de Cáceres, Mérida y Badajoz, acudieron a la convocatoria, lanzada por el Coade (Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura), para conocer in situ las necesidades y prioridades de los vecinos.

La asistencia a esta visita guiada da puntos (cinco sobre cien) en el concurso de ideas lanzado el pasado 5 de mayo por el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación Provincial a través del Coade para reordenar Santiago. El plazo para presentar las propuestas permanece abierto hasta el próximo 24 de junio.

Según se estipula en las bases del concurso, el presupuesto de contrata que se destinará a la ejecución de las obras es de 586.171 euros, IVA incluido. Esta cantidad, que fue ampliada sobre la inversión inicial prevista (que era de 200.000 euros), parece escasa a juicio de los arquitectos que concurrirán a la convocatoria para satisfacer todas las objetivos que los residentes tienen.

«Habría que mejorar las zonas verdes y reordenar el tráfico; un sitio así no puede ser un parking disuasorio» fRANCISCO HIPÓLITO Arquitecto

«El presupuesto es insuficiente para cumplir las expectativas del colectivo vecinal ajustándonos al bando de precios de la construcción y teniendo en cuenta la subida que han experimentado los materiales de obra», comentaba al término de la visita Francisco Hipólito, un conocido arquitecto de Badajoz, que viajó hasta Cáceres para recorrer Santiago y su entorno.

El recorrido arrancó a la doce del mediodía al pie de la iglesia. Juan Manuel Honrado y Julia Gonzalo, miembros de la asociación vecinal Ciudad Monumental, ejercieron de anfitriones y se encargaron de detallar, una a una, las necesidades de la zona. No hay que olvidar que el proceso de reforma de Santiago ha seguido un modelo participativo en el que los residentes han estado involucrados desde el principio en el diseño de las bases del concurso, junto al Colegio de Arquitectos. En representación del Coade estuvieron Javier Merino y Manuel Herrero, secretario este último de la corporación regional.

«Se puede hacer una intervención más discreta o proponer lo que creemos que sería mejor y hacerlo por fases» INMA GARCÍA Arquitecta

La ordenación de los estacionamientos existentes hasta que lleguen los prometidos aparcamientos disuasorios en la zona que permitan eliminar los coches de la plazuela; la conservación y ampliación de las zonas verdes; la reparación de las humedades por filtración de aguas desde Santiago a varias casas de la calle Villalobos; y lograr la accesibilidad universal en el recinto para ganar amplitud y acabar con los recovecos que hay en la actualidad son algunos de los retos que los vecinos han puesto sobre la mesa y que esperan que aparezcan contemplados en los proyectos que se presentarán.

«Queremos que Santiago conserve su identidad popular, que no se convierta en una postal turística. Echamos en falta un espacio de convivencia para las familias que vivimos aquí y para las que vienen a visitarnos», dijo durante su introducción, a modo de declaración de intenciones, Julia Gonzalo.

Ampliar Inicio de la visita, en la puerta de la iglesia de Santiago. ARMANDO MÉNDEZ

Hipólito no dejó de tomar notas en un cuaderno. «Habría que mejorar las zonas verdes y reordenar el tráfico. Una plaza así no puede ser el parking disuasorio de la Plaza Mayor y de las instituciones que hay en el parte antigua». A su lado, Inma García, colega de profesión en Cáceres, no perdía detalle de las explicaciones. Coincide en resaltar que el dinero que hay no es bastante. «Tenemos dos opciones: hacer una intervención más discreta y adecuada al presupuesto que hay. O bien proponer lo que nosotros creemos que se debería hacer y destinar ese presupuesto para una primera fase», describía, convencida de que la reforma debe tener como eje la iglesia de Santiago.

«Hay que intentar limitar el acceso de coches a la plaza» adela rueda Arquitecta

«La reforma de la plaza, geométricamente, tiene muchísimas posibilidades. La iglesia de Santiago es como una joya y la idea sería engastarla bien. No solo para que se vea la joya, sino para que los propios vecinos puedan vivir bien dentro de esa plaza. Engastarla bien significaría darle el relieve adecuado. También haría una serie de plataformas horizontales que permitan que cualquier persona con discapacidad motora pueda acceder más fácilmente a la zona verde y a la zona de recunión, que es lo que quieren los vecinos», agregaba la arquitecta.

También respalda la idea de que el dinero no llega para hacer todo lo que se pretende Adela Rueda, con estudio en la capital cacereña. «Es una plaza con muchos desniveles y escalones sueltos. Ahora no pasan carritos, ni sillas de ruedas», apuntaba. «La plaza es una grandísima oportunidad -añadía Rueda- tanto para vecinos como para técnicos para poner en práctica un proceso participativo con un final que será muy satisfactorio para todos. En la visita se ha hablado de mantener zonas verdes y arbolado. En la parte antigua son muy pocos los sitios donde hay zonas naturales. Hay que pontenciar estas zonas verdes y reorganizar los aparcamientos, intentando limitar el acceso de coches a la plaza».

Desde el Coade, mientras tanto, destacan el interés que está levantando el concurso y recuerdan que el próximo jueves, día 2, se celebrará la segunda visita guiada al recinto. Se espera que la participación sea mayor.

