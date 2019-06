El arqueólogo José Ramón Bello gestionará Patrimonio y Urbanismo en el Gobierno El alcalde se reúne hoy a primera hora con el candidato de Cs y a lo largo del día con los de PP, Vox y Podemos M. M. N. CÁCERES. Jueves, 20 junio 2019, 08:24

Toma forma el primer Ejecutivo local, con Luis Salaya al frente del mismo. Ya se sabe que todos sus concejales tendrán competencias y que aumentará las liberaciones. También se van conociendo los primeros nombres de su equipo de trabajo, como ha venido informando este diario. Si María José Pulido ejercerá como primera teniente de alcalde y Andrés Licerán será el portavoz y a la vez concejal de Seguridad y Movilidad, otra parcela determinante y cuyo perfil también daba el mismo Licerán es la de Urbanismo. Sin embargo, si no hay cambios de última hora, y no es descartable porque los nombramientos no son oficiales, esa concejalía la ocupará José Ramón Bello.

Este cacereño se incorporó al grupo municipal socialista al final del último mandato. Lo hizo en diciembre de 2017 en sustitución de su compañero Francisco Hurtado, que abandonó el sillón municipal para irse a la Consejería de Cultura. Bello (Cáceres, 1977) es licenciado en Historia en la especialidad de Arqueología. Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como investigador en el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida.

Fue un destacado líder vecinal de la Plataforma del Junquillo que reclamaba a la Junta, entonces ya gobernada por el PSOE, que se reactivase la entrega de los pisos sociales de la barriada. Como concejal ha trabajado en las áreas de Cultura y Urbanismo. Ahora también gestionará Patrimonio.

Hoy jueves se iniciará la ronda de conversaciones entre el alcalde y los portavoces de la oposición. El primero en ser recibido en Alcaldía, a las 9, será Francisco Alcántara (Cs). Mateos (PP) llegará a las 11 y por la tarde se espera a Consolación López (Podemos) y Teófilo Amores (Vox).