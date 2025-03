La argentina Valeria Maculan gana el Premio de Artes Plásticas 'El Brocense' de Cáceres

C. M. Cáceres Jueves, 28 de noviembre 2024, 21:10 Comenta Compartir

La obra 'Esqueleto / animalis electricitatis', de la argentina Valeria Maculan, ha sido galardonada con el XXVII Premio de Artes Plásticas 'Sala El Brocense' de la Diputación de Cáceres, cuyo fallo se dio a conocer este jueves. El segundo premio ha sido para 'Estudio de color BARV', de la madrileña residente en Hervás Virginia Rivas, y los dos terceros para 'Nos pertenecemos', del burgalés Fernando Renes, y '40° '58' 38.510» n 29° 2' 32.046» w - 10 abril 1982', del valencia Carlo Sebastiá.

Se han presentado a esta edición del certamen 919 obras de 568 artistas con plena libertad temática y técnica. El jurado ha seleccionado 40, entre ellas las cuatro premiadas, que permanecerán expuestas en la Sala El Brocense hasta el 11 de enero de 2025.

La obra que ha obtenido el primer premio, dotado con 6.000 euros, es un proyecto que, según parte de la necesidad de la artista de incorporar el movimiento a sus obras e indagar en su interés en el cuerpo como estructura, concretamente en la activación de esqueletos y configuraciones antropomórficas. Animalis electricitatis o electricidad animal hace alusión a la fuerza vital que animaba los cuerpos, según indica la Diputación..

Valeria Maculan (Buenos Aires, 1968) vive y trabaja entre Madrid y Buenos Aires. Ha recibido varias distinciones y participado en residencias como Skowhegan School of Art, The Atlantic Center for the Arts (ACA) y Centro Cultural Andratx. Su trabajo ha sido exhibido individualmente en la Galería Magda Bellotti, MataderoMadrid, Galería Jean Brolly, Galería Braga Menéndez y Galería SlyZmud, Ecole des Beaux-arts de Besançon, Francia, Museo MACRO y CCEBA.

El segundo premio tiene una asignación económica de 4.000 euros, y cada uno de los dos terceros de 2.500 euros.

Este año el jurado del Premio de Artes Plásticas 'El Brocense' ha estado presidido por Alicia Ventura Bordes, comisaria independiente y gestora cultural, acompañada de Ana Rincón García-Camacho, directora del Museo de Bellas Artes y Colección de Arte Público +Mad de Don Benito, y Sergio Sánchez Cueco, director y socio fundador de La Sindicalista Estudio de Cáceres.