El arenero

Qué duda cabe que la plaza de cualquier ciudad es un instrumento excelente para la proyección del poder de los gobernantes. Por eso, en no pocas ocasiones, disfrutan moldeándolas a su imagen y semejanza, generando, un conflicto algo más que urbanístico, innecesario y evitable si pensaran más en grande que en rédito electoral. La nuestra, que ha sufrido todo tipo de reformas a lo largo de los años, está siendo arreglada, según unos, o retocada y por ende alterada, según otros, dejando su impronta la actual corporación. Estoy pensando en la sustitución que se está llevando a cabo del pavimento terrizo de la concebida como Plaza de Verano por baldosas, constituyendo un duro golpe contra su identidad. Los redactores de la exitosa reforma integral anterior supieron leer este gran espacio escénico, no solo como un lugar de tránsito, encuentro casual o concentración ciudadana, sino también como un objeto estético, conceptual y moderno. Y en el conocido como arenero, una placita desplegada dentro de la gran plaza, que te recibe según llegas desde la calle Pintores, idearon la parte más amable de la Plaza Mayor, la más acogedora y envolvente. Con la reforma, con las baldosas elegidas, con el calor que desprenderán en las tórridas horas del verano cacereño, no solo se banaliza el espacio y se deshumaniza, sino que también se despoja de autor a la otra y se traiciona el espíritu con el que fue concebida. Han pasado ocho años, la reforma integral acabó en el 2011, sin abordar el más mínimo mantenimiento del pavimento. Me pregunto si con menos presupuesto del previsto, 131.000 euros, no hubieran tenido suficiente para afrontar anualmente su cuidado y conservación. Y es que, a veces, es preferible no empeñarse en dejar huella, porque las marcas que forman, en ocasiones, se pueden transformar en cicatrices.