El Archivo Histórico Provincial de Cáceres conmemora los 75 años de su creación

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres, ubicado en el Palacio Toledo-Moctezuma, conmemora este año su 75 aniversario desde su creación por Orden del ... Ministerio de Educación Nacional el 28 de septiembre de 1950.

Para celebrar esta efeméride, la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura ha diseñado un programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año, con el objetivo de difundir la relevancia de este centro que custodia la memoria documental de la provincia de Cáceres.

Se realizarán exposiciones temporales, ciclos de conferencias, jornadas de puertas abiertas, actividades didácticas, visitas guiadas y acciones específicas vinculadas a la conservación, restauración y digitalización de fondos. Todo ello acompañado de material divulgativo en formato físico y virtual, disponible también en la web archivosextremadura.juntaex.es.

La primera de las actividades programadas es una edición especial de 'Cuéntame cuándo pasó', bajo el título 'Creación del Archivo Histórico Provincial de Cáceres', que pone en valor la historia, edificios, servicios, instalaciones, personal y fondos documentales del centro. A través de documentos, fotografías, planos y publicaciones, se destaca la importancia del Archivo para la investigación histórica y el desarrollo cultural de la región.

La exposición incluye varios documentos originales relacionados con los orígenes del Archivo, entre ellos el 'Expediente relativo a la habilitación de una sede provisional' de 1949, el Boletín Oficial del Estado que recoge la Orden ministerial de creación de 1950, y el acta de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de 1954.

Estos fondos podrán contemplarse en el vestíbulo del Palacio de Toledo-Moctezuma, sede del Archivo, de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas.

Según informa la Junta en nota de prensa, «este 75 aniversario es una oportunidad para reconocer la labor desarrollada por el Archivo Histórico Provincial de Cáceres y acercar sus fondos a la ciudadanía, reafirmar el compromiso con la conservación y difusión del patrimonio documental, y descubrir y valorar la riqueza histórica que atesoran los archivos públicos».