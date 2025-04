Archivada la denuncia contra el concejal de Cáceres Teófilo Amores por pedir la horca para Pedro Sánchez

«El gran felón merece la horca. Quisiera verlo como a Mussolini (sic), muerto y colgado por los pies. Y a su felona igual». Ese ... mensaje publicado el 30 de diciembre de 2019 en la cuenta de Twitter del concejal cacereño Teófilo Amores llevó al Ministerio de Justicia a pedir a la Fiscalía que investigase un posible delito y emprender acciones legales. El Ministerio Fiscal presentó denuncia. El caso en su momento causó un enorme revuelo e incluso llegó a tener trascendencia a nivel nacional. Hasta el presidente del Gobierno hizo una referencia al caso en el pleno de su investidura. «Están ya en la incitación al ejercicio de la violencia. Hablen ustedes con el concejal que tienen en Cáceres», apuntó Sánchez en una réplica a Santiago Abascal.

Amores, cuando sucedieron los hechos, ya había abandonado Vox. Aunque barajó una posible renuncia a su acta de concejal, terminará la legislatura municipal como edil no adscrito. HOY ha consultado en la Fiscalía y en el TSJEx sobre el desarrollo y la conclusión del caso y la respuesta es el que el mismo ha sido archivado. En un auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Cáceres se decreta «el sobreseimiento» de la causa. Es de diciembre de 2020.

«Los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada«, dice la jueza

La denuncia contra Amores fue presentada por la Fiscalía. Se recoge en el fallo que «los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada». Fuentes judiciales indican que se envió un requerimiento en su momento a la sede central de Twitter, aunque en ningún momento se pudo identificar al autor del mensaje. «No me lo han comunicado. Esta es la primera noticia que tengo. Oficialmente no sé nada», reseña Amores al ser consultado por HOY sobre el archivo de la denuncia.

Sin noticias

«No sabía que se había sobreseído. El sobreseimiento no hace referencia a mi persona –precisa el edil– sino que de las investigaciones judiciales no ha habido manera de averiguar de dónde ha salido ese tuit».

Teófilo Amores, que pondrá fin a su etapa política en los próximos días, asegura que el mensaje se envió desde una dirección IP que no se corresponde con la de su domicilio. «La situación vivida me causó desasosiego», admite. Hoy ya prefiere no entrar en más detalles y pasa página.