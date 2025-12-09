Arba Extremadura organiza una jornada de inmersión en la naturaleza urbana

Redacción CÁCERES. Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Parque del Príncipe de Cáceres acogerá el próximo sábado, 13 de diciembre, a las 10.00 horas el ‘Baño de Bosque Urbano’, una actividad gratuita organizada por Arba Extremadura (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono). El punto de encuentro será la entrada del aparcamiento público junto a la piscina del parque. La jornada contará con la participación de Antonio García Rico, jardinero con varias décadas de experiencia.

La actividad propone una inmersión naturalística en el principal espacio verde urbano de Cáceres, abordando contenidos de botánica, jardinería, historia y relación humana con el entorno natural. La jornda forma parte del Encuentro 256 de Arba Extremadura y su Escuela de Naturalistas, dentro de su programa de voluntariado ambiental conservacionista. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del teléfono 608 701 525 o del correo electrónico itomonfrague@yahoo.es

La organización recuerda que cada participante es responsable de sus actos, y que en el caso de menores esta responsabilidad recae en sus acompañantes legales. El desplazamiento será en transporte privado, con posibilidad de optimizar plazas. Asimismo, se informa de que la asociación ofrece opcionalmente seguro para voluntariado a quienes se hagan socios.

Arba Extremadura impulsa esta iniciativa como parte de su labor de sensibilización, formación y actuación directa en defensa del entorno natural.