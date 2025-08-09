Aptuex propone hacer actividades estivales en la Ribera del Marco

Aptuex, asociación de apartamentos turísticos de Extremadura (en la que la mayoría de sus asociados son de Cáceres), sorprendió ayer con una propuesta. Su presidente, ... Javier Gutiérrez, sugiere transformar la Ribera del Marco en un gran espacio de ocio familiar, «con actividades de verano organizadas al estilo de una experiencia vacacional completa, gestionadas por un equipo de animación encargado de ofrecer una amplia gama de propuestas para todos los públicos».

Asegura que hace esta propuesta «tras un verano complicado para el sector turístico». En concreto, plantea en su iniciativa una batería de actividades: juegos acuáticos, toboganes y zonas infantiles para los más pequeños; chiringuitos con gastronomía local, bebidas refrescantes y espacios para el descanso; y actividades para adultos como aquabody, yoga al aire libre, clases de baile y dinámicas grupales como juegos de equipo. Cuentacuentos, talleres creativos, conciertos, cine de verano y mercadillos temáticos completan la propuesta.

«El turista podrá disfrutar de un día lleno de actividades, divertirse, relajarse y, por la tarde-noche, descubrir el casco histórico de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, sin tener que desplazarse lejos. Los cacereños, por su parte, tendrán un nuevo espacio de esparcimiento y diversión al alcance de su mano», explica Javier Gutiérrez Rubio.

«Como presidente de Aptuex creo que esta propuesta tiene un enorme potencial para revitalizar Cáceres. Es una oportunidad para atraer turistas, pero también para ofrecer a los cacereños un lugar de encuentro, diversión y esparcimiento. La Ribera del Marco puede convertirse en un símbolo de un modelo de ciudad más abierta, accesible y sostenible», asegura, al tiempo que indica que la zona también tiene muchas opciones para la temporada de invierno con senderos, bancos, zonas de lectura y espacio para actividades recreativas al aire libre, «convirtiéndose en un pulmón verde para la ciudad que promueva el bienestar y la vida saludable».