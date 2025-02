Aprobadas las cuentas de los organismos autónomos con el sí de UP y Amores

Los presupuestos de los organismos autónomos municipales salieron ayer adelante en primera instancia. Lo hicieron en los respectivos consejos rectores, con la votación de las cuentas de 2022 antes de la celebración de la Comisión de Hacienda y el pleno previsto para el 27. Votaron a favor el PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores. Como se esperaba, el PP y los no adscritos, Alcántara y Díaz, en aquellos órganos en los que están representados, votaron en contra. También lo hizo la portavoz de Cs, Raquel Preciados. El edil de la formación naranja Antonio Bohigas se saltó la disciplina de voto y, al contrario que su compañera Raquel Preciados, se abstuvo. No es la primera vez que ocurre.

El IMAS contará con 4.212.999 euros. El presupuesto inicial es de 3.988.999 pero se incorporan 224.000 del superávit. El IMD tendrá 1.068.343 euros. La UP dispone de 1.544.111 euros y el IMJ de 298.625 euros.

Los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz critican «la incapacidad del equipo de Gobierno para gastar el presupuesto». También lamentan su falta de competencia para incrementar los recursos en 2022.