Aprobadas las ayudas por los daños en Cáceres del temporal de finales de agosto

cáceres. La Diputación Permanente del Congreso dio ayer martes su visto bueno al decreto-ley del Gobierno que declara «zonas gravemente afectadas» los lugares que padecieron los incendios del pasado verano y las consecuencias de los temporales DANA de agosto y de septiembre, entre ellas la provincia de Cáceres. Los afectados por las fuertes tormentas caídas en Cáceres los días 25, 26 y 27 agosto tendrán derecho a recibir ayudas después de que el Gobierno de España aprobase un real decreto de medidas urgentes para paliar los daños por estos temporales y otras situaciones catastróficas.

Son objeto de cobertura los daños materiales en viviendas y enseres, así como en establecimientos industriales, turísticos o de otros servicios. En estos casos la subvención será del hasta el 7% de los daños indemnizables producidos por el siniestro, hasta un importe máximo de 9.224 euros.

Las explotaciones agrícolas y ganaderas que se hayan visto afectadas también podrán recibir ayudas, siempre que hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, y que en la fecha del siniestro no hubieran iniciado el periodo de suscripción del seguro agrario, o que no hubieran formalizado aún la póliza para la presente campaña. También tendrán derecho a ayudas si han sufrido daños en elementos afectos a la explotación que no sean asegurables. En este caso se pueden subvencionar hasta el 70% de los daños tras su valoración por un perito, con un importe máximo de 8.000 euros.

Otra línea de ayudas que se establece en el real decreto para los afectados por la tormentas consiste en beneficios fiscales, en concreto la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2019. Para las entidades locales también se prevén ayudas destinadas a recuperar las zonas siniestradas.