Aprobada provisionalmente la conexión entre las autovías A-66 y A-58 Gráfico Fomento somete a información pública el estudio de impacto ambiental de la que será Variante Sur de Cáceres REDACCIÓN Sábado, 6 julio 2019, 09:17

cáceres. La posibilidad de enlazar desde la autovía A-66 hasta la A.58 y viceversa sin necesidad de entrar en la ciudad de Cáceres está un poco más cerca. El Boletín Oficial de la Provincia (BOE) publicó ayer la resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueban de manera provisional y se someten a información pública el estudio informativo y el estudio de impacto ambiental de este proyecto, para el que está prevista inicialmente una inversión de 38 millones de euros.

El entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna anunció durante una visita a Cáceres en febrero de 2018 el envió del proyecto al Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración del estudio de impacto ambiental, que una vez concluido se somete ahora a información pública para que se puedan presentar alegaciones.

El trazado elegido por Fomento enlazará las dos autovías por el sur de la ciudad de Cáceres, mediante un rodeo por Sierra de Fuentes y a la altura de Valdesalor. El Ministerio se inclinó por esta opción tras analizar varias alternativas, y a pesar de que informes previos indicaban que había otra, con un trazado algo más al norte entre Cáceres y Valdesalor, cuyo impacto sobre el medio natural sería menor.

El trazado transcurrirá por las inmediaciones de Valdesalor y Sierra de Fuentes

También descartó la alternativa que preferían las organizaciones ecologistas, la primera de la que se habló cuando se planeó la conexión hace más de 15 años, que era unir las dos autovías por el norte de la capital cacereña.

Trazado

Finalmente la variante partirá desde las cercanías de Valdesalor, en la confluencia entre la A-66 y la antigua N-630, transcurrirá bordeando Sierra de Fuentes y conectará con la A-58 en el kilómetro 33, a unos 10 kilómetros de distancia de Cáceres.

El propio estudio de impacto ambiental que ahora sale a información pública contempla algunas afecciones severas de este trazado de la variante en relación a la fragmentación de hábitat y ocupación del suelo. La Dirección General del Medio Natural, que depende del Ministerio, alude a que puede tener «repercusiones significativas sobre la Red Natura 2000».

De hecho, remarca que el impacto del corredor sur podría sugerir la viabilidad de la alternativa cero «o de no actuación». Grupos ecologistas como Adenex o Seo Bird Life han advertido de manera reiterada de que el daño medioambiental por el norte sería menor. Consideran que generaría menos efectos sobre el medio natural al pasar por zonas no tan valiosas. Por el momento no hay fecha para el inicio de las obras, ni siquiera para la contratación del proyecto. Los presupuestos estatales de 2017 contemplaban una partida de 1,1 millones de euros para esta variante, considerada necesaria para que el tráfico de largo recorrido y el local no se solapen en el casco urbano de Cáceres.